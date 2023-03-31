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只用一張擦手紙 徐旭東：永續要深植人心 改變行為

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東今日參觀智慧城市展暨2050淨零城市展，徐旭東指出，「永續」很重要，從不浪費、環保、回收到資源循環等，企業需有系統地投入，並讓消費者建立這樣的認知，讓「永續」深植人心，且改變每天的行為。

徐旭東更以自己為例，洗手後「只用一張擦手紙」，更告訴身邊一起洗手的人，減量愛地球，環保永續要從自己做起，並影響他人。

徐旭東表示，遠東集團各公司、各部門都持續投入智慧解決方案與永續，集團種類很多、每個項目都在看，以百貨為例，屬於消費客戶端，相當需要導入智慧應用的場域，透過大數據及AI分析，可以更詳盡落實客戶服務，並預期未來可能的消費行為。

此外，徐旭東指出，遠東新及亞泥也積極透過各種大數據及AI等新技術，進行垃圾回收和循環經濟，例如紡織業製造的衣服回收，布料多元且堅韌，採取AI做布料分類，進一步回收，都是很好的案例，遠東集團有不少傳產事業，但都持續使用先進智慧協助優化營運。

徐旭東也認為，發展智慧城市需要持續投入資源，遠傳近年也協助不少城市打造智慧城市，例如遠傳協助桃園市導入智慧路燈。日前擔任桃園市長，現任行政院副院長的鄭文燦就曾分享，遠傳等廠商幫助桃園市導入智慧路燈，電費從1.36億元降到6,000多萬元。

遠傳總經理井琪指出，遠傳也協助台北市使用交通號誌不斷電系統，近期標得台北市169個路口建置案，此外，智慧診療的5G救護車除與台北市消防局合作，也積極與澎湖縣合作。

井琪指出，近年遠傳積極與高雄市政府合作，推動智慧巡邏車，協助快速查找贓車等等，導入3D治安巡檢預警系統，可以觀測城市內聚眾及噪音等示警系統，快速派警員查看，提升警力效率。

徐旭東表示，近年各城市競相導入智慧城市應用，他開玩笑說，各城市積極導入智慧城市，「現在變成忙過頭」。

針對電價調漲，徐旭東表示，有人說早該加上去，不管以前還是現在，成本總是要往上，且以後不排除會持續向上，油價及電價對企業影響不小，在此環境下，企業要更有效節能減碳。

徐旭東 遠傳電信 智慧城市

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