中砂送員工10兩黃金 生小孩也受惠

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）於昨（30）日晚間舉行70周年感恩晚會，該公司並在會中表揚優秀與資深員工，其中有4人在該公司服務滿40年，各獲中砂頒贈以10兩重黃金打造的紀念金磚，與獎牌一座，依照目前市價來計算，這份金磚大禮的價值超過70萬元。

另外，慶賀公司成立70周年，中砂董事長林伯全也當場宣布，加發每位員工1萬元獎金。

除了40年資深員工，中砂也對服務滿30年的12位員工，各頒贈3兩重黃金打造的紀念金幣，與獎牌一座。服務滿20年與10年的員工，則各得1兩與3錢重的紀念金幣與獎牌。