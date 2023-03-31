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中砂送員工10兩黃金 生小孩也受惠

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
中砂70周年慶，圖左三為董事長林伯全。記者鐘惠玲/攝影
中砂70周年慶，圖左三為董事長林伯全。記者鐘惠玲/攝影

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）於昨（30）日晚間舉行70周年感恩晚會，該公司並在會中表揚優秀與資深員工，其中有4人在該公司服務滿40年，各獲中砂頒贈以10兩重黃金打造的紀念金磚，與獎牌一座，依照目前市價來計算，這份金磚大禮的價值超過70萬元。

另外，慶賀公司成立70周年，中砂董事長林伯全也當場宣布，加發每位員工1萬元獎金。

除了40年資深員工，中砂也對服務滿30年的12位員工，各頒贈3兩重黃金打造的紀念金幣，與獎牌一座。服務滿20年與10年的員工，則各得1兩與3錢重的紀念金幣與獎牌。

中砂也鼓勵員工生育，不但送每位中砂寶寶一錢黃金，至今累計有700多位寶寶獲贈。且從2008年起，只要前一年度公司的EPS表現在3元以上，隔一年就發放生育津貼，在職員工育有學齡前小孩者，每位發放托育津貼每月2,000元，如果夫妻都在該公司任職，則可以領雙份。

中砂70周年慶，圖左三為董事長林伯全。記者鐘惠玲/攝影
中砂70周年慶，圖左三為董事長林伯全。記者鐘惠玲/攝影

中砂 生育

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