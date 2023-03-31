新電信三雄時代來臨 遠傳董座徐旭東：三家競爭力大過五家

NCC（國家通訊傳播委員會）今年通過兩大電信合併案，這意味著台灣電信公司將從5家變3家，新電信三雄時代即將來臨。面對新時代，遠傳電信董事長徐旭東今天表示，「三家競爭力大過五家，這樣對消費者好，你們打得愈多，價錢愈低。」意味著新電信三雄之間仍會有激烈競爭，消費者仍有機會享有便宜資費。

徐旭東也從另外一個角度來看台灣電信產業發展，他表示，「我們需要想到的是更後面，再過兩、三年之後，現在的電信產業架構是否Efficient（具有高效率），不客氣地講，台灣兩千多萬人，整個台灣三家電信業者都太多了。」他表示，雖然新電信三雄時代來臨，但是電信業者還是要有一系列的動作，讓整體經營成本降下來。

不過，因為電信市場相當競爭，各家電信業者仍舊會推出各式具競爭力的方案。

遠傳總經理井琪也說，未來遠傳電信仍然會具備競爭力，「競爭力是品質，也就是要有不同的服務，不只是看價格。」

電信三雄近年積極推出創新服務，以遠傳來說，近年就積極推動智慧路燈、5G巡邏車等創新服務。

徐旭東指出，「一個城市如果可以更智慧化，可以省很多錢，就像路燈開關，只要天亮就關，路燈電費就省很大，如果夏天早十分鐘天亮、早十分鐘關燈，就可以省很多，這對整個城市都很好。」井琪也說，過去遠傳幫桃園裝設智慧路燈，「鄭文燦副院長就講過，在裝智慧路燈之前，一年是1億3000萬元的電費，我們幫他換智慧路燈之後，他們電費降到6000多萬元。」為桃園省下相當多費用。