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新復興子公司持股Spectra SPC Powerfund去年已先認損

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

澳豐基金停止贖回風暴仍延燒，澳豐基金並持有Spectra SPC Powerfund引發各界關注，不過上櫃PCB廠商新復興（4909）先前子公司持股Spectra SPC Powerfund去年財報上已先認損，且公司先前3月16日公告說明並非持有澳豐基金的Spectra SPC Powerfund而是子公司直接向國外合法金融機構申請開戶後進行投資基金交易。

依據新復興公告說明，子公司DYNALOGIC LIMITED係直接向國外合法金融機構申請開戶後進行投資基金交易。投資基金之交易機構及發行單位均持有其註冊地核准之合法執照。公司投資基金均依照公司「取得或處分資產處理程序」及相關規定辦理。公司與投資基金之交易機構及發行單位並非關係人。

新復興先前公布財報電子書也列出，今年2月28日 Spectra SPC基金公司依據該董事會基金發行備忘錄之遞延條款 ，宣布自民國112年3月1日起將暫停公司子公司DYNALOGIC LIMITED 投資之Spectra SPC Powerfund基金之資產淨值計算並遞延基金贖回，直至進一步通知。

此決定係該基金董事會評估在現有情形下，Spectra SPC Powerfund基金運作交易之資金用以支應全部贖回款並不可行。新復興子公司DYNALOGIC LIMITED將該事件之影響納入民國111年度相關透過損益按公允價值衡量之金融資產公允價值評估，認列5175.9萬元（164.1萬美元）透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失，公司列報於111年度「採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額」項下。

財報

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