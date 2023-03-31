AI熱！博客來「AI」關鍵字周搜尋量破千 書籍銷售增4倍

AI聊天機器人爆紅，引發各界關注，博客來觀察近1個月站上「AI」關鍵字，如ChatGPT、GPT-4、OpenAI搜尋量爆增，連續數周突破千次以上。3月份起更首度出現以「ChatGPT」為主題的版品，像《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》和《ChatGPT與AI繪圖效率大師》等，新書開賣掀銷售熱潮，帶動AI、ChatGPT相關版品的整體銷量較上個月增加近4倍，顯示民眾對於AI技術和ChatGPT的關注程度正在快速攀升。

根據博客來銷售觀察，「ChatGPT」去年底問世，今年3月便有專書搶先上市，一個月內，就有六家出版社共推出八本ChatGPT新書，一個月內快速賣出近5,000本，有效帶動AI主題書單成長，其中「科技趨勢」類型業績暴增成長130%，銷售數量更為去年全年銷售量1.5倍，快速引爆銷售熱潮。

首本新書《ChatGPT與AI繪圖效率大師》，搭上社群AI繪圖話題及加上館內重點推薦下，一個月內銷量破千本。目前的銷售冠軍《都問AI吧！ChatGPT上手的第一本書》白話解說GPT的運作原理，不論是用於創作小說，或加快遊戲設計的流程都有入門指南，開賣至今連續4週登中文書暢銷榜，也是電子書銷量之冠。《AI生成時代》介紹從繪圖、音樂、影片，到利用智能創作自我加值、簡化工作，預言產業翻轉趨勢與未來機遇，打造新時代職涯地圖，後勢成長可期。

博客來進一步指出，熱衷了解新科技領域的讀者，以30歲以上的男性為主，其中有三成以上會延伸購買2本以上相關書籍，這群讀者有高度育兒需求，呼應「108課綱科技素養學習」，會延伸購買適合孩子閱讀的AI書單，如《AI人工智慧的祕密》、《不插電 小學生基礎程式邏輯訓練繪本》、《露比任務：培養孩子邏輯思考的程式尋寶記》、《寫給中學生看的AI課》等，從小培養迎向AI時代所必須培養的態度與能力。

看好這波AI熱潮，博客來即日起至4月30日推出「電腦科技知識展」，囊括最新電腦知識相關書籍，特闢GPT、電腦繪圖、AI新時代、元宇宙、晶片戰爭、科技迷航等熱門單元，合購價2書75折，參展商品5折起。預計將為「電腦科技知識/AI應用」類型書籍帶來再超過1倍以上的業績成長。