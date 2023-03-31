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電信五變三 遠傳董座徐旭東：以台灣市場規模看 三家都太多

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）有條件通過電信兩大合併案，預估最快今年下半年進入新電信三雄時代，遠傳電信（4904）董事長徐旭東今（31）日表示，電信五家變三家，競爭更激烈，而以台灣市場規模來說，三家都太多了。

徐旭東、遠傳總經理井琪今日到智慧城市展參觀。面對媒體詢問電信廠商從五家變三家，市場競爭狀況。徐旭東表示，實際上，三家的競爭力大過於五家，因為力量集中，對消費者好打得愈多，價格越低越好；但另一個角度，更需要思考後面再過兩到三年之後，整個產業架構從經濟管理、經濟競爭的角度，以整個台灣2,300萬人口的市場規模來說，三家都太多了，未來要做出差異化的品質及差異化的服務是最大競爭關鍵。

徐旭東也呼應近期全球推動永續及循環經濟，他認為，未來電信三雄要持續進行一系列的降低成本動作，隨著油價、電價等成本上揚，要更積極省著用電，以更環保的方式營運。

遠傳總經理井琪指出，積極以科技行動邁向永續未來，透過AI選址、智慧休眠等智慧節能、低碳，落實淨零應用，為台灣打造最環保的網路。

近期台灣大因為NCC有條件通過電信合併案，要求繳回超額頻譜，台灣大因此採取行政救濟，向高等行政法院對NCC提起行政訴訟。台灣大總經理林之晨提出三大訴求，保留超額頻譜，若要繳回頻譜，盼返還重金標得頻譜殘值，並爭取延後繳回頻譜。

至於遠傳對於2024年6月30日是否可以完成網路整併，將頻譜繳回。井琪指出，端看公平會什麼時候通過合併案，希望可以在一、兩個月之內通過，到明年6月底有一整年的整併期的話，可以順利完整整併並把頻譜繳回。

井琪更打趣說，台灣之星總經理（揭朝華）是台灣大故人（台灣大前技術長、顧問），（合併）還沒正式起跑，應該也合作的滿好的，應該對它們（新台灣大）來說不是問題，對我們（新遠傳）也不是問題。

外界也關注遠傳是否提起行政訴訟要求返還交回頻譜殘值，井琪則表示，遠傳與人為善，相信正循環，（合併）要有綜效一起賺錢，遠傳尊重主管機關的決定。

井琪日前在法說會時曾回答法人提問時指出， NCC通過遠亞合併案，對於需繳回合併後超額頻譜，遠傳將全力配合，對財務影響非常有限，合併綜效也將遠大於歸還頻譜成本。

遠傳電信 台灣大 徐旭東

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