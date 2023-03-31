亞旭林成貴、和碩馮震宇：5G專網熱今年轉折向上

網通產業今年上半遭遇通膨、庫存水位偏高壓力，廠商均感受需求不太好，但5G商機是明顯優於去年的一塊，亞旭電腦董事長林成貴表示，今年從歐亞客戶端贏得多項5G專案，預計2024年開花結果，繼去年虧轉盈後，營收將挑戰高成長。

網通產業在去年因缺料問題稍抒解，迎來一波大交貨潮，網通廠商普遍交出亮眼成績單，亞旭電腦2021年營收約240億元，到2022年則一口氣成長至300億元，營收規模成長3成，獲利也好轉，根據華碩年報顯示，2022年亞旭稅後純益1.49億元，EPS0.3元，正式轉虧為盈。

「我們要把過去累積的實力做好，5G專網我們投資了8年，現在才剛起步，我預計未來10年公司要靠這個拿利潤。」林成貴接受訪問指出，亞旭目前營運業務包含兩大部分，其中網通設備產品是核心業務，占總營收95%。另一塊是解決方案，占營收5%，主打高性價比5G專網軟硬整合方案，亞旭解釋，這塊業務並不主打應用方案。

2022年亞旭的業績成長來自設備端需求大增，但未來長期需求動能，林成貴認為是來自5G專網佈局。「這是麵包（設備業務）跟奶油（5G專網）的搭配。」林成貴說。

亞旭在智慧城市展發表多種解決方案，比方需求式反應公車，讓乘客可以透過車站站牌或APP預約車到通知，透過太陽能智慧車站及電子紙看板服務。林成貴表示，亞旭在5G也投資開發許多小基站及網管系統，這些元素組合打造5G專網，搭配民生物聯網及智慧交通網提供「三網解決方案」。

特別是，今年因SVB及瑞士銀行擠兌，全球通膨壓抑採購力道，加上網通庫存水位偏高，今年上半年網通業看法相對保守，和碩網通事業群（BG6）總經理馮震宇就直白表示，今年上半年景氣循環下網通業不會太好，和碩網通業務將溫和成長，「大家都不囤貨，買東西也會小心」。

馮震宇解釋，網通是一個反應比消費電子或電腦產業慢的產業，但產業也相對穩定，不會劇烈上下起伏，今年稍微好一點的領域就是5G，原因是和碩（4938）許多5G POC（概念驗證）去年做，到今年底都會有實際的商轉訂單進來。

亞旭林成貴也呼應馮震宇的看法，他表示，今年5G產品正處於新舊交替轉折點，有比去年熱絡，但還沒真正起來，但2024年將是5G新專案出貨的一年，包括Verizon等歐美日電信客戶對R16及R17標準的5G小基站及伺服器需求都高。

而亞旭會是R16及R17標準5G設備出貨量的領先群嗎？林成貴謙虛地說，這不好講，但「技術投入亞旭一定走在最前面！」，他指出，佈局5G專網解決方案8年，把實力累積好，這是未來的成長動能。