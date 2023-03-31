新普聯手新竹臺大 推病房智慧型床頭卡資訊系統

筆電電池模組供應商新普科技（6121）宣布，協助新竹臺大分院推動「病房智慧型床頭卡資訊系統」，分別於新竹醫院及生醫醫院竹北院區的一般病房及加護病房導入電子紙床頭卡系統、13.3吋全彩電子紙684台與25.3吋全彩電子紙76台，期望透過病房床頭卡資料資訊化，減少護理人員抄寫病歷資料，減輕工作負荷，清楚即時呈現照護資訊，提升病人安全。

新普科技宋福祥董事長表示，新普身為新竹在地企業，關懷社會、回饋社會是責無旁貸的責任，很幸運能有新竹臺大分院一直為大新竹地區廣大民眾的健康把關。自108年起，新普很榮幸每年與新竹臺大分院共同推動智慧健康醫療計畫，包括x光巡迴車推動預防保健篩檢；建置新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）分子檢測實驗室；推動遠距醫療服務偏鄉民眾；以及運用智慧型床頭卡資訊系統，以簡化護理人員工作流程，提升住院病人的照護品質與安全，造福地方民眾。

新竹臺大分院余忠仁院長表示，護理人員在醫療體系中扮演非常重要的角色，護理人員的工作包含病人病況評估、呼吸監測、藥物核對與輔助營養攝取等，工作瑣碎繁重，且往來病房與護理站次數頻繁；因住院病人病情的嚴重性增加與複雜性變高，護理人員責任壓力沉重，流動率大，將醫療與科技結合，藉由人工智慧與機器學習能力，積極導入各項智慧醫療，簡化護理工作的流程，節省工作項目與時間，讓醫護人員能真正地把時間花在病人身上，創造更好的醫療照護體驗，是本院努力推動智慧醫療的目標之一。

推動此計畫負責人暨新竹臺大分院副院長譚慶鼎醫師指出，為了讓醫護人員在後端系統可隨時更新住院病人資訊，節省醫護人員時間成本，且資訊更清楚正確，增加醫護人員與病人或家屬之關懷互動時間。