智在家鄉徵件 蔡明介向「淨零碳排」創新團隊招手

第六屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽正式起跑，即日起至6月20日止開放線上報名。聯發科（2454）董事長蔡明介表示，回到疫後輕鬆呼吸的生活，蓄積已久的創新能量更能夠跨越限制與隔閡，期許看到更多亮眼的參賽作品，並鼓勵對「淨零碳排」主題有興趣的團隊踴躍投稿，一起為實現零碳家鄉努力。首獎可獲得高達100萬元的獎勵金，歡迎更多愛鄉人士一起加入。

蔡明介指出，這幾年生活與工作模式改變的衝擊，鬆動人們的慣性，讓大家更願意接受新思維，加速迎接數位創新的生活。而面對現今氣候變遷、能源轉型、城鄉差距等嚴峻挑戰，科技是實踐永續願景的關鍵推手之一。創新改變不需完美才能開始，從小地方著手，挖掘地方潛在需求，深入洞察問題核心，每人跨出一小步，皆可為未來的改變挹注更多的動能。

聯發科「智在家鄉」競賽舉辦五年來，促使跨年齡、跨區域、跨領域的多元族群一同參與，在生活中發掘更多潛在議題，並以自身經驗提出各種創意數位解方。該賽事協助超過1,800個方案跨出最困難的第一步，並形成一個拋磚引玉的經驗共享平台，過程中看到許多團隊從提案構想到付諸行動，踏上改變的旅程，讓許多在地的精采故事不斷發生。

聯發科表示，過去五年提案涵蓋了86%的台灣鄉鎮市區，與土地脈動緊密相連。例如去年獲首獎的成大團隊，開發了區塊鏈碳盤查系統，為台灣重要的淨零目標提出解方。蔡明介強調，去年賽事就鼓勵「淨零主題」的作品來投稿，希望今年能更踴躍。台灣通往淨零的挑戰是現在式，而且是從個人到產業鏈各環節都無法迴避，鼓勵社會大眾一起來投入創新改變的力量。

聯發科表示，「智在家鄉」競賽以在地問題為創新發想對象，不限主題。前五屆賽事要求曾經得獎或獲得補助的作品不得參賽，本屆放寬限制，即使曾得獎或獲得補助作品仍可參賽，但評審仍將重視新創精神，將優化調整或更新程度納入評分考量。

入圍的 20 組團隊將獲最高10萬元的研發補助金，並藉由聯發科高階主管與學者導師的專屬輔導下，讓提案可行性更臻優化，後續還有落地支持計畫獎勵機制。決賽將選出首獎一組獎金新台幣100萬元、優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各5萬元，歡迎報名加入愛鄉的行列。