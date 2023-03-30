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劉德音籲建立產業生態圈 生產更多半導體製造材料和設備

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台積電董事長劉德音呼籲台灣生產更多對先進晶片製造至關重要的材料與設備，以維持半導體產業競爭優勢。記者胡經周／攝影
台積電董事長劉德音呼籲台灣生產更多對先進晶片製造至關重要的材料與設備，以維持半導體產業競爭優勢。記者胡經周／攝影

據彭博社報導，台積電董事長劉德音呼籲台灣生產更多對先進晶片製造至關重要的材料與設備，以維持半導體產業競爭優勢。

劉德音補充說，台灣晶片行業正在要求政府為外國設備製造商在當地開設工廠提供更多稅收優惠。

劉德音表示，台灣半導體產業為了維持長期的競爭優勢，必須有更多鼓勵研發創新的經費與資源投入。台灣應該建立關鍵上遊技術的能力，以生產在晶片競賽中保持領先所需要的設備和材料。

台積電擁有最先進的晶片製造技術，但美國公司應用材料、科磊和泛林是領先的晶片製造設備供應商，這些公司可能會受到任何在台灣本土化生產設備的擧措影響。

據媒體報導，台灣半導體產業協會（TSIA）今日召開會員大會，擔任協會理事長的劉德音表示，美國近來加強對半導體設備、原物料出口管控，過去半導體零組件在中國大陸製造的生態可能發生轉變。台當局應掌握機會，建構半導體產業生態圈，引領產業升級，使台灣半導體產業繼續擔任台灣經濟發先驅。

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