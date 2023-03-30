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三立強化粉絲經濟 灣島樂園NFT完售

中央社／ 台北30日電
創造智能與三立集團合作發行3000張「灣島樂園」NFT，今天中午12時公開發售後，在1分33秒內被搶購一空。截圖自灣島樂園網站
創造智能與三立集團合作發行3000張「灣島樂園」NFT，今天中午12時公開發售後，在1分33秒內被搶購一空。截圖自灣島樂園網站

科技行銷公司創造智能與三立集團合作發行3000張「灣島樂園」NFT（非同質化代幣），為台灣史上首創的影視娛樂通行證，今天中午12時公開發售後，在1分33秒內被搶購一空。

創造智能執行長林慧珍透過新聞稿表示，灣島樂園NFT不僅能持續提高收藏價值，還可以讓民眾透過第三代網路Web3技術，感受到更多影視娛樂項目的體驗。

林慧珍指出，三立集團透過創造智能強化「粉絲經濟」，跨出成功的第一步，創造智能將繼續深耕Web3生態系，探索更多創新應用方式，為NFT市場發展注入新的活力。

灣島樂園NFT圖案包含6大主題，涵蓋奇幻動物、夜市怪獸、妖魔鬼怪、島嶼傳奇、滿天神佛、婚姻平權等，並以台灣為基底，加上趣味的插畫風格，呈現台灣的多元文化特色和人情味。

認購成功的民眾，將會在自己登記預留的虛擬貨幣電子錢包內獲得空投的灣島樂園NFT一枚。持有者宛如抽盲盒，打開錢包才會發現獲得哪種設計的NFT。

持有灣島樂園NFT的民眾，可以參加三立集團相關的影視娛樂項目，例如參加美食實境秀「我們這一攤」，品嚐藝人親手烹飪的料理；或參加「完全娛樂」節目錄影，與偶像團體面對面等。

NFT 認購

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