台積電資深副總侯永清接任TSIA理事長 提四工作目標

台積電歐亞業務、研發資深副總經理侯永清今日在台灣半導體產業協會（TSIA）理監事改選被推選出任第14屆理事長。會後他發表聲明表示，將持續與學校及產業共同培養科技人才等四項重點工作。

侯永清說，過去幾年，台灣的半導體產業受到全球密切關注，每個人都知道台灣是全球半導體產業不可或缺的一環。

他表示，從台積電董事長劉德音手上接下擔任台灣半導體產業協會理事長的重任，將繼續為台灣半導體產業的發展服務。

侯永清提出未來TSIA四項重點工作，第一是與學校及產業共同培養科技人才，第二是加強保護台灣半導體的商業機密與智慧財產，第三是繼續發展綠色製造及綠色供應鏈，第四是繼續提升會員公司之間的交流，加快產業升級的腳步。