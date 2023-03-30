缺水恐影響半導體供應 台積電：有制定應急計劃

據金融時報報導，台灣是亞洲最大的半導體產業所在地，在克服百年來最嚴重旱災不到兩年後，再次面臨水資源短缺問題。

晶片製造業是一個需求旺盛的行業。以全球最大代工晶片製造商台積電（TSMC）為例，該公司的最新數據顯示，僅台灣南部科學園區的晶片設施每天就要消耗9.9萬噸水。隨著晶片生產技術的進步，水需求也在增加。

此外，台灣極度依賴季節性降雨填滿水庫，而依靠氣候變化並不那麽可靠。

今年，各城市已經開始準備各種限制措施。高雄是新興的晶片中心，台積電和聯電都在台南市設有晶片製造工廠。這兩座城市在本月都推出了節水措施，包括減輕夜間公共供水的壓力。

台灣南部科學園區已要求供應商削減用水量10％，高雄市工業園區也將自3月30日起採取同樣措施。

這些擧措旨在避免2021年情況重演，當時旱情嚴重，擾亂了全島製造業和農業活動。在全世界都指望台灣緩解前所未有的晶片短缺之際，台積電等製造商卻要依靠租用水箱和新鑽水井來維持工廠運轉。

對台灣而言，保持晶片供應不僅僅是經濟上的當務之急。其作為半導體的重要來源在政治上也具有重要意義。如果台灣的晶片產量受到影響，其「矽盾」也可能削弱。

台灣水利署數據顯示，由於氣候變化和過境颱風次數減少，台南和屏東等台灣南部城市累計降雨量約為年均水平的40％，是30年來的最低水平。

台灣中央氣象局數據顯示，台灣夏颱風季曾是這個狹窄島嶼的主要水源，但上一次颱風登陸是在2019年8月。

政府公開數據顯示，3月17日，曾文水庫蓄水量僅為有效容量的11.2％。該水庫是台灣第一大水庫，也是台灣南部科學園區關鍵水源。南化水庫為台南和高雄供水，其水位為其有效容量的41.1％。

據台灣氣象局預測，台灣南部目前的乾旱將在5月左右得到緩解。

與此同時，政府和技術供應商一直在努力尋找和儲存更多的水。經歷了2021年之後，許多供應商表示已經做好了準備。

晶片製造巨頭台積電向日經亞洲表示：「台積電對不同的限水階段制訂有應急計劃，並與政府和私人機構開展合作，節約用水，開發水資源。」其還表示已對台灣南部科學園區的設施採取了保護措施，包括減少用水量和回收再利用更多廢水。

聯華電子向日經亞洲表示，在台當局3月份要求減少用水之前，其於今年1月在台南市的工廠就啓動了節水應急計劃，確保其生產不受台灣南部乾旱的影響。

全球領先的電力管理產品製造商台達電子（Delta Electronics）表示，該公司從2015年開始加大節水力度。據其報告，去年，該公司在全球各地的設施節約了6000噸水，其中台灣節約700噸。

台達電子發言人周志宏（Jesse Chou）向日經亞洲表示：「我們的用水量當然不能與半導體或光電子製造商相提並論，但我們明白水資源的重要性。」

位於台灣南部科學園區的台達設施是經過認證的「綠色」建築，擁有一個地下蓄水池和雨水回收設備。

周先生表示：「我們每天都使用節約水和再生水。我們也要求我們的供應商在供應鏈管理部分做得更多。我們幫助他們制定節水和減少浪費的目標，並幫助他們進行教育培訓。」

台積電和群創等供應商甚至建立了自己的水循環工廠。台積電位於台灣南部科學園區的水循環廠於2022年9月投產。這是首個支持晶片製造的此類設施，可以滿足晶片廠每天1萬噸的用水需求。到2026年，該水循環廠的產能將增加到每天3.6萬噸。

諷刺的是，台灣晶片製造中心的戰略意義正在加劇其長期缺水的問題。

吳教授表示，「台灣面臨的水和能源供應壓力要比幾年前大得多。我們沒想到（在美中貿易戰期間）會有這麽多台灣供應商回到台灣投資……至少我在預測模型中沒有計算這個因素。」