TOYOTA旗艦車款CROWN開賣 和泰車看旺今年車市

汽車龍頭和泰車發表Toyota Crown車系，共有2.5升油電貴族版、2.4升渦輪油電皇家版，售價分別為157萬、207萬元低於市場預期，總經理蘇純興表示，年度配額800輛很快就會完售，4月就可以陸續交車。

蘇純興表示，Crown車系是Toyota最長壽和第一款外銷美國的車系，1950年代末皇冠率先攻入美國市場，此次引進Toyota Crown車系後，未來更希望能夠引進更多車型，若市場反應良好，不排除給予更多的獨立性。

而針對今年車市，由於前2月銷售表現亮眼，蘇純興也說，預估第1季全台車市規模達11萬輛，年增率約6%，但對於全年掛牌數量仍維持年初的45萬輛預估。

蘇純興也說，全球晶片短缺的狀況也有所緩解，加上疫情管制鬆綁、民間消費回升等因素，且來店客與購車量均較去年同期成長2成，「目前市場買氣真的很好，至於能否一路延續至年底並不能確定，因此，先維持原先預期的45萬台。」