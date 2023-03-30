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美律砸3億元蓋新總部 廣納電聲人才

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
美律新總部外觀。圖片提供／美律
美律新總部外觀。圖片提供／美律

電聲領導廠商美律（2439），近年除整合電聲、軟體、無線與電池四大關鍵核心技術，更致力於視訊會議設備及車用等新事業體的發展，市場上已漸傳佳績，2021年起更耗資三億新建全球研發總部，目前已於台中正式啟用，吸引新「聲」代電聲新秀。

美律表示，斥資超過三億的研發總部，以獨特聲波造型作為外觀特色，大廳的古典鋼琴及科技互動區，透露美律將以富含人文的精神展現電聲科技，迎向新市場。

隨著客戶的多元化，美律近年在軟硬體上均有十足進步，研發總部無響室、混響室等設備之俱全堪稱業界之最，更為了新市場成立車用等團隊，人資長郭佩姍指出，美律對於技術與人才培養非常重視，多年來與大學合作電聲碩士學程，成立電聲實驗室，提供科技人才培育金等各項培育方案，期待具有國際觀的理工科學子能加入，成為新一代的電聲新秀。

挾帶在電聲技術成熟的優勢，美律積極投入新產品與新市場發展，跨入汽車電子進軍車用市場，其中麥克風及汽車喇叭皆已成功打入車用市場，獲得亞洲市場車用客戶生意，亦持續接觸歐美市場車用客戶，希望能在2024年切入歐洲的車用供應鏈，期待對聲學有熱情的人才加入美律，一起開創未來電動車與自駕車時代的聲學HMI介面及音響系統。

美律重視員工的工作與生活平衡，除提供多元培育課程和舒適便利的工作環境外，更建立彈性工時與遠距辦公制，鼓勵員工適時休假，除調整連假的補班日員工無須出勤外，只要提早安排假期，休假三天則公司再加碼贈與一天有薪假。人資長郭佩姍認為，完善的休假制度確保同仁身心健康，休假回到工作崗位後，將更有動力工作，期待有更多「會玩、愛學、敢想」的新鮮人加入美律。

美律新總部內部。圖片提供／美律
美律新總部內部。圖片提供／美律

美律

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