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台積電侯永清獲選台灣半導體產業協會新理事長 提4願景

經濟日報／ 記者尹慧中林思宇/新竹即時報導

台灣半導體產業協會（TSIA）今（30）召開會員大會，順利選出第14屆理監事，台積電（2330）董事長劉德音卸任理事長，並由台積電歐亞業務、研發資深副總經理侯永清當選新任理事長。侯永清並提出四項未來重點工作願景，未來持續替台灣半導體產業服務。

侯永清說，「在過去幾年，台灣的半導體產業受到全球密切關注，每個人都知道台灣是全球半導體產業不可或缺的一環。我非常榮幸有這個機會從Mark手上接下擔任TSIA理事長的重任，繼續為台灣半導體產業的發展而服務並將持續4項重點工作。」

侯永清並提到，4項重點工作包含第一與學校及產業共同培養科技人才，第二加強保護台灣半導體的商業機密與智慧財產，第三繼續發展綠色製造及綠色供應鏈。第四繼續提升會員公司之間交流，加快產業升級的腳步。也謝謝大家的支持，我們會繼續努力。

半導體 台積電

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