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台達智慧園區解決方案 首度於高雄智慧城市展亮相

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
第二屆高雄智慧城市展今（30）日揭開序幕。圖／高市府提供
第二屆高雄智慧城市展今（30）日揭開序幕。圖／高市府提供

台達電（2308）今（30）日 宣布以「翻轉數位，打造AIoT智慧城市」為主題，於2023高雄智慧城市展展出多元的智慧城市／園區解決方案，最大亮點是首次亮相的智慧園區管理平台，具備高擴充性，能整合多種城市基礎設施子系統；且同步展出功能強大的智慧燈桿，能擴增結合水情、5G通訊、攝影機、車聯網等應用，以數位化的管理平台及多樣的智慧城市應用方案，幫助強化城市治理，建構低碳安全的宜居城市。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，為幫助全球節能減碳、提升生活福祉，台達一直致力於以智慧方案整合建築中繁雜的子系統，降低能源消耗，並提升管理效率及品質。近年來我們更攜手產業生態系，更宏觀地針對城市／園區中重要的基礎設施，提供高整合度的智慧城市／園區解決方案，持續為我們所在城市及環境的節能、智慧、健康及安全而努力。

台達電表示，首次於展會中亮相的智慧園區管理平台是專為政府機關及企業營運園區而設計的綜合性管理系統，能整合包括智慧路燈、再生能源、充儲能源調度、碳排管理、樓宇自動化控制、安防監控、智慧交通及物聯網通訊等多種城市子系統，即時監測城市基礎設施運行狀況，並透過大數據分析進行整合調度。城市內的建築群則能透過3D數位化iBMS智慧建築維運平台優化管理，而碳盤查系統能彙整須揭露之碳排資訊，自動產出分析報告，更是落實減碳的重要策略工具。

在基礎設施方面高效節能的LED智慧燈桿是一大亮點，可配置水位偵測、電動車充電樁、5G基地台、空氣品質感測器、攝影機等設備，也可結合車聯網自動監控分析車流及顯示交通告警，為城市提供多元的智慧應用；智慧交通運輸安防監控方案則透過AI智慧影像分析，進一步協助交通優化。

台達電 智慧城市 車聯網 減碳

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