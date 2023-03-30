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強化IA布局 台達電宣布將收購浙江科恩特電機19%股權

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電（2308）今（30）日宣布以人民幣8,170萬元（約合新台幣3.58億元），透過收購股份方式取得浙江科恩特電機科技有限公司19%股權。路透
台達電（2308）今（30）日宣布以人民幣8,170萬元（約合新台幣3.58億元），透過收購股份方式取得浙江科恩特電機科技有限公司19%股權。路透

台達電（2308）今（30）日宣布以人民幣8,170萬元（約合新台幣3.58億元），透過收購股份方式取得浙江科恩特電機科技有限公司19%股權。

浙江科恩特電機長期專注開發生產用於高效率製冷壓縮機、真空泵、空壓機、水泵等各類流體機械之相關特種馬達產品與關鍵零組件。此次策略投資將能深化台達與科恩特的合作關係，發揮雙方的強項，協助台達完善工業自動化產品線並提供更優異的高度整合解決方案，加速台達提供客戶智能製造的全方位服務能力。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，台達投入工業自動化領域近三十年，近年致力實踐智能製造，不僅落實於自有生產基地，也成功協助客戶轉型、升級數位製造。科恩特公司長年專注於高效馬達開發及生産，除了有先進的製程設備，優異的製造能力及穩定的技術人才，更累積多項馬達製造相關專利，產品備受客戶高度肯定。由於雙方都相當注重和堅持創新技術研發，並致力於提供更高效率的解決方案，經過多年合作，已經成功量產全球領先的高效節能流體及變頻空調方案系統，未來將進一步開發高精度高響應的機電系統，預期可為客戶帶來更優質的創新系統方案。

浙江科恩特電機科技總經理謝宗緯表示，台達在工業自動化領域的努力成果有目共睹，雙方在長期合作的過程中，已成功量產多款馬達新產品。透過此次的持股，未來亦將成為更緊密的夥伴。藉由馬達與控制的結合，將快速呼應客戶需求，提供客戶更專業、更快速、更有效的應用系統方案。

台達長期耕耘工業自動化整合方案、致力節能與智慧化系統開發，具備優越的軟體開發能力，以及控制系統、馬達與馬達驅動之整合與應用能力。加上浙江科恩特電機在螺桿製冷馬達與乾式真空泵馬達領域為主要領先供應商，在整合其優越且穩定的馬達製造能力後，台達將可更敏捷地服務各地客戶，提供客戶更具競爭力的系統產品。

台達電

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