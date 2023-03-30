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日月光以先進封裝技術 推動綠能永續創新方案

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光資深副總周光春向市長陳其邁介紹先進智慧封裝技術。圖／公司提供。
日月光資深副總周光春向市長陳其邁介紹先進智慧封裝技術。圖／公司提供。

日月光連續兩年參加年度科技盛會「高雄智慧城市展」，今年以「智慧封裝ｘ綠色科技ING」為主軸，聚焦「封裝智慧製造」及「智慧能源管理」，以專題講座與互動式的體驗設計，和現場貴賓、參觀者們分享企業推展綠能永續的經驗及成果。

日月光於綠能永續展區，展示高效能的一元化封測服務平台，與半導體的落地應用，同時掌握市場轉型趨勢，以智慧綠色城市為願景，布局先進高端封裝技術，打造便利、安全、舒適的智慧生活場域，用創新與科技創造更智慧、更永續的未來。

日月光表示，為滿足5G、AIoT、智慧汽車、高效能運算（HPC）等應用需求，公司持續發展多樣系統級封裝SiP整合設計，並以劃時代的VIPack™先進封裝平台，提供垂直互連整合封裝解決方案。

另外，邁向智慧化發展的汽車產業，隨著車用晶片複雜度和精密度的提升，車用晶片封裝的可靠性和安全性亦日趨嚴格，日月光目前以實現尺寸更小、更高性能、更強功能及更佳功耗的解決方案，主攻先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資訊娛樂，以及汽車電子控制單元（ECU）與安全性應用（Safety Application）等封裝技術發展。

在智慧能源管理方面，日月光體現從近零到淨零，行動是唯一的路徑，從組織節能減碳行動聯盟為出發，推動廠區各項專案，有效掌握生產線的能源管理調度，提升能源效率，達到最佳化利用。

整體來說，在低碳永續的循環經濟實踐部分，日月光集結能源、水務、環保、循環經濟等四大領域專才，組成節能減碳行動聯盟，為行動策略及方案奠定堅實的基礎。

針對廢棄物的管理，高雄廠秉持重新創造價值的理念，打造循環共生的綠色製程，如2022年塑膠循環中心的成立，將回收廢塑膠再製為環保垃圾袋；廢膠條再製為環保磚，並回收二氧化矽成分，運用於耐火材料、陶瓷業使用，今年更進一步再製為脫模餅回到原製程循環使用；焙燒廢電木板，再製活性碳，回用於廠區廢水廠、空污防制設備；含鎳廢液集中處理，純化再製氯化鎳、氫氧化鎳及鎳棒，提供相關業者使用。日月光以零廢棄物願景，公開展示行動方案，希望與產業鏈共同努力，推動正面影響力。

日月光 環保 廢棄物 智慧城市

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