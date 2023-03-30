永悅健康攜手桃園雲豹籃球隊 共推機能保健品豹力覺醒

台灣數位健康第一品牌H2U永悅健康，以鴻海（2317）創辦人郭台銘最愛花旗參品牌《鴻參》打響保健品名號後，今(30)日宣布攜手桃園雲豹籃球隊聯名推出兩款機能保健品《豹力覺醒》與《豹力崛起》，明(31)日雲豹主場為H2U《豹力崛起》主題日，球迷從入場就會沈浸在熱血『豹力』氛圍，只要打卡按讚就能獲得『H2UX雲豹魔獸人像』限量歡呼棒。

球賽開場前，雲豹全員包括魔獸(霍華德)、艾夫伯及電豹女啦啦隊都將代表球隊介紹與H2U永悅健康聯名的保健品《豹力覺醒》與《豹力崛起》，當晚還有天團玖壹壹於賽後高歌，H2U和雲豹將用『豹力之夜』和球迷一同開啟連假序曲。

H2U永悅健康堅持以科研為基石、數位健康為核心，善用數據分析，驅動健康服務開發與產品銷售。這次與雲豹球隊共同開發『豹品』，延攬專業營養師、體適能師等從運動醫學、機能保健等角度，結合雲豹運動員相關身心理機能需求建議，搭配去識別化個人化數據，進行產品成分分析，最終選擇開發兩款機能保健品。

H2U執行長陳俊嘉指出：「保健品除了滿足消費者個性化需求外，在H2U數位健康生態圈的路徑上，透過剖析消費者閱讀行為、購買行為到運動行為等，H2U可持續提升產品效能、優化服務，我們期待消費者在全場景的健康生活中，都能想到H2U以及我們提供的健康解決方案」。

桃園雲豹選擇與H2U聯名推出保健品，看重的是如何讓運動員在疲勞賽程中迅速恢復戰鬥力，兩款保健品的主視覺即是採用魔獸(霍華德)與得分王艾夫伯及雲豹球員的團照，展現活力感，產品將在H2U和雲豹球隊官網、商城及實體藥妝通路都買得到。

今年恰逢H2U成立十周年，透過提供企業ESG解決方案中的『S (Social Impact)』來滿足企業對員工的健康照護，2022年協助共 59 間企業客戶取得國民健康署健康職場認證，H2U已是國內最大數位健康服務平台，不僅應歐商協會(ECCT)家庭友善聯盟(Family Friendly Allance)邀請，成為唯一受邀的台灣企業會員，執行長陳俊嘉更獲選為該聯盟之聯合主席，代表H2U以數位健康平台串連起的健康生態系，受到極高關注度。

有別於H2U過往都直接面對企業提供服務，這次與雲豹球隊合作《豹力覺醒》與《豹力崛起》，是H2U除旗下《鴻參》品牌外，直接掛名的保健品，搭配旗下流量最大的健康媒體《早安健康》與運動社群《運動筆記》相關宣傳，目標是以健康產品多樣性來提供消費者新選擇，豐富化全場景健康生態圈。