強強聯手！技嘉AORUS與中信兄弟棒球隊成為合作夥伴

強強聯手！ 技嘉（2376）旗下AORUS宣布與中信兄弟棒球隊成為合作夥伴，球員王威晨、江坤宇跨界成為AORUS品牌大使。

技嘉旗下頂級電競品牌–AORUS，多年來深耕電競市場，贊助國內外各大知名電競活動及比賽，也長期進入校園舉辦電競講座給予學生最新的電腦配備知識，甚至打造電競教室培育台灣年輕電競人才，對企業社會責任與在地化之貢獻不遺餘力。

近年更是相當關注國內體育產業發展，現在強強聯手，與日前奪下中華職棒33年總冠軍的中信兄弟棒球隊合作，並且邀請擁有球隊信賴支柱的隊長王威晨及游擊金手套江坤宇為AORUS品牌大使，一同往扶植棒球產業前進，打造更好的棒球環境。

AORUS始終秉持著無限創新的精神，堅持信念推出驚豔的產品，讓玩家展現自我極致，本次合作就是希望把AORUS一直以來協助電競選手稱霸遊戲戰場的品牌精神「Team up. Fight on.」與中信兄弟在賽季奪冠過程中必須講求的團隊合作、無所畏懼、勇往直前的黃潮運動精神做串聯，鼓勵民眾把夢想當遊戲在打，場邊有AORUS應援，玩著玩著就強大了。未來在中信兄弟主場臺中洲際棒球場，將能見到AORUS品牌形象廣告，邀請球迷們進場為中信兄弟歡呼，一同支持台灣棒球。

為了讓廣大的用戶以及球迷們更有參與感，AORUS也邀請玩家粉絲共襄盛舉，推出濾鏡活動，即日起 - 2023/04/10，參加AORUS官方濾鏡活動 - 競擊捕手，跟王威晨一起打棒球，將遊戲結果分享到個人IG限動，並且標記@AORUS_TW，就可以抽價值36,999元的AORUS FO48U電競螢幕。

AORUS表示，非常榮幸能與中信兄弟棒球隊合作，並邀請到兩位傑出球員成為AORUS品牌大使，兩位各自擁有精湛的球技，以及永不放棄持續突破自我的運動家精神，可謂台灣之光，期望本次合作AORUS不僅成為球員們的最佳後盾，更再次為台灣運動產業盡一份心力。