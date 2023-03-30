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台積電董座劉德音：台灣應結合電子等相關產業 擴大半導體產業生態圈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長劉德音今日以TSAI理事長身份，建議台灣應結合電子、工具機、機械、塑化相關產業 擴大半導體產業生態圈。記者胡經周/攝影
台積電董事長劉德音今日以TSAI理事長身份，建議台灣應結合電子、工具機、機械、塑化相關產業 擴大半導體產業生態圈。記者胡經周/攝影

台積電董事長，同時擔任台灣半導體產業協會（TSIA）理事長劉德音今日主持會員代表大會表示，面對產業成長機會及世界情勢變化，TSIA已接受總統蔡英文之託，成立半導體產業總統顧問委員會（PCAS）最近提出台灣半導體產業建言書，針對全球布局、產業策略、研發創新、綠色製造、人才培育及勞動力發展等六大議題，建議政府採取具體作為，得到政府各部會重視，後續執行的會議，包括院長、部長及業界的重視。

他強調，雖然 台灣半導體產業生產製造取得領先，但為了維持全球長期競爭優勢，必須在基礎科學與前瞻 研發，有更多的創新經費與資源投入。

劉德音並進一步指出，台灣必須發展產業生態系上游的關鍵自主技術，提高先進半導體設備與高階材料能在台灣生產的能力。

他進一步說，TSIA相關廠商都認為，近來美國加強對半導體設備、原物料出口管控，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變。台灣堅實的電子、工具機、機械、塑化相關產業，具有極高的潛力，能更高度發揮與半導體產業綜效。

劉德音建議說，政府應掌握此契機，建構半導體產業生態圈，引領產業升級，使台灣半導體產業在全球半導體產業持續成長的大趨勢下，繼續擔任台灣發展的先驅。

半導體 生態 劉德音

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