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美國加強管制 劉德音籲掌握契機做這件事

經濟日報／ 記者林思宇尹慧中／台北即時報導

台灣半導體協會（TSIA）理事長、台積電（2330）董事長劉德音今（30）日表示，近來美國加強對於半導體設備、原物料出口管控的環境下，過去半導體零組件在中國大陸製造的生態可能發生轉變。台灣堅實的電子、工具機、機械、塑化相關產業，具有極高的潛力能更高度的發揮與半導體產業間的綜效。

劉德音呼籲，政府應掌握此契機，建構半導體產業生態圈，引領產業升級，使台灣半導體產業在全球半導體產業持續成長的大趨勢下，繼續擔任台灣經濟發展的先驅。

劉德音致詞時表示，面對產業成長的契機與全球情勢的變局，台灣半導體協會受總統蔡英文之託成立「半導體產業總統顧問委員會」（PCAS），並於近期提出「致總統台灣半導體產業建言書」，針對全球局勢、產業策略、研發創新、綠色製造、人才培育、勞動力發展等六大關鍵議題，提出政府施政所可以採行的具體行為。

雖然台灣半導體產業在生產製造的技術領先全球，但為了維持長期的競爭優勢，在基礎科學與前瞻研究部分，必須有更多鼓勵研發創新的經費與資源投入。

台灣半導體協會今日舉行會員大會，劉德音、力積電（6770）董事長黃崇仁、創意（3443）總經理戴尚義、世界先進（5347）董事長方略、南亞科（2408）總經理李培瑛、華邦電（2344）總經理陳沛銘等半導體產業大咖出席。

半導體 劉德音

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