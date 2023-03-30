優勢浮現！全台首檔日本優勢多重資產基金4/24起募集

根據最新統計，日本全國平均地價年增率達1.6%，連續兩年上升，漲幅僅次於2008年金融海嘯時的1.7%，如東京、大阪、名古屋等商用地漲幅分別為3.0%、2.3%、3.4%，顯示近期人流回流都會區，其中不乏入境旅客，估計也將激勵旅遊、飯店、租房等需求上升。

日本維持寬鬆的貨幣政策、日圓匯率有助出口貿易，經貿環境較歐美市場出色，呈現「日本不一樣」的投資氣氛。因此，兆豐投信將發行「兆豐日本優勢多重資產基金」，以日本多重資產為基底，聚焦四大優勢產業如旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市。保管銀行為彰化商業銀行，募集期間將為4/24~4/28，將發行新臺幣、美元、日圓共三種幣別，是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金，滿足投資人多元外幣投資的需求。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，購置日本房產熱潮成為帶動景氣擴張的因子，隨著日圓貶值環境，日本房地產相對便宜；目前日本是亞洲第一大的REITs市場，市值高達15.3兆日圓，加上REITs收益來源是穩定繳納的租金，收益穩健度提高，預期日本REITs累積十年報酬率可達146%，長期的成長性可觀。

此外，日本在2022年底全面放寬入境政策，2023年遊客回流力道有機會恢復至疫情前的入境水準，預期2024年日本入境人數將達6,500萬人，每年可望帶來7.8兆日圓商機，加上中美貿易戰的角力下，日本擁有科技供應鏈的關鍵製程題材，如半導體設備、高科技晶片、自動化革新、AI機器人等，搭配職人文化與娛樂軟實力等，將成為產業供應鏈的受惠國，獲得國際市場的信賴。

兆豐日本優勢多重資產基金為聚焦四大優勢產業的多重資產基金，採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合，依照市場變化動態調整資產比重，並採用類固收資產配置來增強防禦性，有助強化投資組合攻守皆宜的特性，更是疫後復甦的環境下，相對具大趨勢性的投資題材，非常適合納入核心資產的配置當中。