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蔡明介籲推台灣《晶片法》 經長：這是個好議題

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
聯發科董事長蔡明介呼籲推動《台灣晶片法》，並挹注百億元資金協助本土IC設計業者。經濟部長王美花表示，這是個好議題。記者蘇健忠／攝影
聯發科董事長蔡明介呼籲推動《台灣晶片法》，並挹注百億元資金協助本土IC設計業者。經濟部長王美花表示，這是個好議題。記者蘇健忠／攝影

聯發科董事長蔡明介警示半導體紅潮來襲，呼籲推動《台灣晶片法》，並挹注百億元資金協助本土IC設計業者。經濟部王美花昨（29）日表示，這是個好議題，經濟部將進行跨部會盤點，在4月與業界進行比較深入的交流，至於補助部分，則會再討論。

王美花昨在立法院經濟委員會進行經濟部業務報告，王美花說，這陣子以來，各國因應國際情勢，有不同的晶片相關戰略發展，現在正熱門的生成式AI要與IC設計有更好的結合，讓台灣IC設計業者能有更好的發展，這些議題確實需要和業界細談。

台灣半導體產協會發布台灣IC設計產業政策白皮書，白皮書諮詢總顧問聯發科董事長蔡明介示警，IC設計業面臨巨大挑戰，尤其人才問題，當前政府角色愈來愈重要，呼籲推出完整台灣晶片法案。

王美花說，經濟部和財政部正密切協商《產創條例》後續子法，協商完成會公布相關辦法。聯發科董事長蔡明介所提很多面向，很多是策略面建議。

IC設計 經濟部 王美花

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