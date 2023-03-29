快訊

明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

新光三越叔姪之爭大逆轉 知情人士曝原因：形勢比人強

想自救手機續航力都用這招？偷偷告訴你「黃色電池」才不是救星…

聯寶2023智慧城市展登場 發表無線充電模組解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶受邀參加第十屆2023智慧城市與物聯網展，展出無線充電解決方案的領域。圖／聯寶提供
聯寶受邀參加第十屆2023智慧城市與物聯網展，展出無線充電解決方案的領域。圖／聯寶提供

聯寶（6821）三度受邀參加每年舉辦一次、亞洲地區最大規模的智慧城市與物聯網展(Smart City & IoT)，此展覽自3月28日至31日為期4天於台北南港展覽館2館舉辦，聯寶將展出旗下INCORE品牌的系列產品應用於智慧燈光控制、人因照明和智慧家庭等領域，延伸產品創新應用於智控模組、以軟、韌、硬體整合電源供應器的方案及近期以U-Way品牌跨入無線充電解決方案。

聯寶表示，看準全球掀起ESG永續發展趨勢，各產業加重產業供應價值鏈，由於無線充電模組可減少充電線材的使用，帶給消費者更便捷的充電環境。

聯寶具備35年通訊及電源磁性元件的設計及BLE相關技術解決方案，此次在2023智慧城市與物聯網展上即展出無線充電模組(U-Way)品牌，此產品符合WPC無線充電聯盟Qi協定，可充分發揮Qi在相容性、互通性上的優勢。

根據國外產業市場調查 Strategy Analytics的報告預測，全球無線充電市場預期在2019年至2025年間將以年複合成長率22.9％以上的速度健全成長，有助於聯寶與品牌商的合作增長訂單的能見度。

聯寶表示，公司在無線充電模組解決方案已是14年的WPC會員、MFi / MFM蘋果授權認證生產製造商，擁有Qi認證600多款產品，掌握關鍵多線圈、機構、硬體、韌體等關鍵設計力，穩定的生產品質目前已深獲多家歐美品牌客戶高度信賴。

展望2023年上半年，聯寶持審慎樂觀看法。目前在手訂單，除了各項磁性元件產品隨著主要客戶加大應用於WiFi 6/6E與WiFi 7/7無線設備、Cable產品、5G FWA固網無線接取設備等的滲透率提升，助力其出貨表現暢旺外，當然公司也持續謹慎面對通貨膨脹、能源成本上漲、以及地緣政治等不可控的大環境因素，並持續精進研發設計能力、優化產能效率、人才培育等，以期在整體消費性電子產業庫存去化告一階段後，及隨著高毛利及高成長動能之PoE類磁性元件、車用磁性元件、無線充電模組的營收占比持續提升，助力企業持續邁向高毛利、健全財務體質的永續發展。

無線充電 智慧城市 ESG 5G

延伸閱讀

新北獲ICF頒發全球首座取得完整認證智慧城市

2023智慧城市展　遠傳展現5G智能產業科技實力

新光保全智慧城市展加入永續概念 6大展區展現AIoT多元應用

英特爾全面退出PC基頻晶片 牽動兩大品牌2024訂單洗牌

相關新聞

人在美國的郭台銘發聲了！望與布魯金斯學會建立長期合作關係

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（29）日在臉書貼文表示，「各位朋友早安，我現在人在美國的華盛頓特區，現在是早上5:20」...

資安人才缺口大 資安院規劃每年培養150個高階實戰人才

台灣資安人才缺口大，資安院院長何全德今（29）日指出，資安人才缺口屬於結構性問題，不可能一步到位，資安院將針對資安長、資...

中科擴建二期有譜 台積電擴廠重大進展

中部管理局3月13日正式提交「台中園區擴建二期都市計畫變更案」，配合台積電等半導體產業廠商進駐，有重大進展，選定園區西側...

台灣大林之晨：ChatGPT是巨型典範轉移 人類要學習善用此工具

近期聊天機器人ChatGPT吸引全球關注，橫跨電信及新創領域的台灣大（3045）總經理暨AppWorks董事長林之晨表示...

重金標得頻譜被要求無償繳回…台灣大告NCC 總經理林之晨提3大訴求

今年1月中旬國家通訊傳播委員會（NCC）有條件通過電信兩大合併案，並要求在2024年6月30日前繳回超額頻譜，對此，台灣...

童子賢：2040年全球智慧杆市場規模上看1200億美元

5G智慧杆標準推動聯盟今（29）日舉行「5G智慧杆產業趨勢論壇」，聯盟會長兼和碩（4938）董事長童子賢指出，隨著智慧城...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦