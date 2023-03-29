聯寶2023智慧城市展登場 發表無線充電模組解決方案

聯寶（6821）三度受邀參加每年舉辦一次、亞洲地區最大規模的智慧城市與物聯網展(Smart City & IoT)，此展覽自3月28日至31日為期4天於台北南港展覽館2館舉辦，聯寶將展出旗下INCORE品牌的系列產品應用於智慧燈光控制、人因照明和智慧家庭等領域，延伸產品創新應用於智控模組、以軟、韌、硬體整合電源供應器的方案及近期以U-Way品牌跨入無線充電解決方案。

聯寶表示，看準全球掀起ESG永續發展趨勢，各產業加重產業供應價值鏈，由於無線充電模組可減少充電線材的使用，帶給消費者更便捷的充電環境。

聯寶具備35年通訊及電源磁性元件的設計及BLE相關技術解決方案，此次在2023智慧城市與物聯網展上即展出無線充電模組(U-Way)品牌，此產品符合WPC無線充電聯盟Qi協定，可充分發揮Qi在相容性、互通性上的優勢。

根據國外產業市場調查 Strategy Analytics的報告預測，全球無線充電市場預期在2019年至2025年間將以年複合成長率22.9％以上的速度健全成長，有助於聯寶與品牌商的合作增長訂單的能見度。

聯寶表示，公司在無線充電模組解決方案已是14年的WPC會員、MFi / MFM蘋果授權認證生產製造商，擁有Qi認證600多款產品，掌握關鍵多線圈、機構、硬體、韌體等關鍵設計力，穩定的生產品質目前已深獲多家歐美品牌客戶高度信賴。

展望2023年上半年，聯寶持審慎樂觀看法。目前在手訂單，除了各項磁性元件產品隨著主要客戶加大應用於WiFi 6/6E與WiFi 7/7無線設備、Cable產品、5G FWA固網無線接取設備等的滲透率提升，助力其出貨表現暢旺外，當然公司也持續謹慎面對通貨膨脹、能源成本上漲、以及地緣政治等不可控的大環境因素，並持續精進研發設計能力、優化產能效率、人才培育等，以期在整體消費性電子產業庫存去化告一階段後，及隨著高毛利及高成長動能之PoE類磁性元件、車用磁性元件、無線充電模組的營收占比持續提升，助力企業持續邁向高毛利、健全財務體質的永續發展。