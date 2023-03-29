昇陽半3月業績 有望創新高
雖然目前半導體市況還未到明顯復甦地步，不過在客戶端支持下，加上持續擴產，法人估計，再生晶圓廠昇陽半（8028）的3月業績有機會創歷史新高，本季營收表現應可保持年增，與上季相比則是小幅增減局面，且今年表現應可望是逐季向上狀態。
昇陽半去年合併營收創新高，達31.38億元，年增18.3％，獲利為3.25億元，年增38％，每股純益為2.17元，為近三年高點。
進入今年，昇陽半累計前兩月合併營收為5.39億元，年增12.7％。該公司單月營收的歷史高點是去年10月的3億元，與2月相較，由於3月工作天數恢復正常，法人認為，其3月業績有機會刷新紀錄，但是否一併帶動本季業績呈現季增，則還要觀察。
對於上述法人看法，昇陽半不予置評。
昇陽半的業績展望佳，主要是其再生晶圓業務，在目前的市況下仍獲得客戶端先進製程應用持續支持，且持續擴產中。另外，該公司的8吋晶圓薄化業務，表現也持續改善中。
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