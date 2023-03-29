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瀚荃第1季是谷底 今年營運逐季回溫

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
瀚荃董事長楊超群。記者蕭君暉／攝影
瀚荃董事長楊超群。記者蕭君暉／攝影

連接器廠瀚荃（8103）今（29）日舉行法說會，該公司表示，2023年營運第1季落底，第2季開始好轉，上下半年營收比重，預估上半年為35%到40%，下半年為60%到65%，今年全年營收可望持平或小幅成長，毛利率站穩30%。

瀚荃去年產品營收比重，筆電產品占整體28%，伺服器與網通占26%，工業應用25%，消費性電子9%，光電6%，車用5%、AIoT為1%。

瀚荃董事長楊超群表示，最近大家都在談AI應用，瀚荃是受惠者之一，因為該公司的產品都是機器連線可以應用到的，另外，包括智能製造、穿戴裝置（AR/VR）等，都需要使用高速高頻的連接器，來解決傳輸的穩定性，甚至電動車與智能家居等產品，都需要連接器，就像橋樑一樣，看好該公司未來的成長性。

瀚荃發言人王霈蓮說，今年前兩個月營收較去年同期下降約四成，不過，3月以來已有光電、電子製造服務商客戶的小量急單，推升產線稼動率回到五成以上，整體首季業績仍估衰退三成，5、6月會明朗，下半年會更好。

王霈蓮指出，營運可望在首季落底，第2季開始好轉並逐季成長，毛利率維持三成水準，預期光電、車用產品較為樂觀，筆電產品將與去年持平，伺服器、網通、工業電子產品持平至樂觀，消費性電子受到總體經濟衝擊，態度相對保守，未來將持續聚焦電源相關、開發大電流專案，優化產品組合，並提升營運效益。

楊超群說，歐美客戶要求非中國大陸產能，瀚荃的寮國廠，已向全球電視龍頭認證，占地3萬平方米，未來將視情況擴增一倍廠房，也持續與台達電（2308）與光寶科（2301）等大廠合作大電流車用專案。

瀚荃在東莞、蘇州、重慶、合肥各有一個廠，廣東則有兩個廠，未來將廣東兩個廠與蘇州廠整併，縮減數量至四個廠，楊超群說，瀚荃在筆電、網通、汽車零組件、光電等客戶的產能布局之下，跟著轉移產線至東南亞，未來將持續精實中國大陸的產能，配合比亞迪、大疆等客戶聚焦大陸的內需市場。

營收 光電

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