台灣大林之晨：ChatGPT是巨型典範轉移 人類要學習善用此工具

近期聊天機器人ChatGPT吸引全球關注，橫跨電信及新創領域的台灣大（3045）總經理暨AppWorks董事長林之晨表示，ChatGPT是巨型典範轉移，人類要學習善用此工具。

林之晨今年初就曾經提出2023年的五項重點科技領域，將生成式人工智慧（Generative AI）列為第一項創業者及經營者需特別關注的科技領域。近期爆紅的ChatGPT就是生成式人工智慧的大型應用之一。

林之晨認為，ChatGPT將掀起巨型典範轉移，就像「網路」剛發明時一樣，過去要查資料得到圖書館，現在可以透過網路查到各種問題，而過去很多事情需要請教老師或厲害的同事，現在則有一個學霸助手「ChatGPT」，人類要學習使用這個學霸助手，透過這種工具，讓工作、學習及生活過得更好。

林之晨舉例表示，台灣大近年透過「Tech The Dreamers科技‧夢想+」計畫，運用ICT、IoT技術，賦能智慧能業發展，以科技創生促進生物多樣性，台灣大扶植「直接跟農夫買」、「阿龜微氣候」兩大友善農耕團隊，挹注200萬科技夢想金，台灣大協助開發農友訂單後台管理系統「幫農事App」，以及為農友設置「IoT環境數據感測設備」，就是協助農夫使用科技及網路工具，提升生產效率，邁向智慧農業。

林之晨表示，台灣大會方方面面的將ChatGPT這類的生成式AI典範轉移落實在各種應用，目前應用最多的是客戶服務，未來要提升同仁生產力，甚至未來社會將出現很多AI溝通師之類的職業。