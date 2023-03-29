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產業署徵集百案創新服務 投稿件數近千件

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數位部產業署舉辦「公益創新・徵案100」百案評選成果發表記者會。圖/產業署提供
數位部產業署舉辦「公益創新・徵案100」百案評選成果發表記者會。圖/產業署提供

數位部產業署今(29)日舉辦「公益創新・徵案100」百案評選成果發表記者會，自去(2022)年11月10日開始徵件至2023年1月9日止，總投件數高達970件。由30位不同領域專家以分組及跨組進行案件審查，並召開總審查會議評選出百案入選團隊。

產業署表示，當日邀請100件入選團隊代表接受頒獎，數位部長唐鳳表示感謝近千隊團隊參加此活動，也看到許多通訊傳播應用於公益創新的多元想法，接著要讓這100案創新構想落實具社會影響力及公益創新的通傳服務，帶動社會公益多元應用，讓全民創新有感，鼓勵更多團隊提出具公益創新及高社會價值的通訊傳播應用服務。

數位部產業署副署長林俊秀指出，100案入選團隊中，社會福祉領域計49件，主要為健康照護、弱勢教育學習及高齡化需求等；產業經濟領域計20件，含特教學習、食品安全、旅人市集及創新移動公益等；公共治理領域計13件，以優化交通運輸為主；永續環境領域計18件，主要為節能減碳及資源交換等。100案包含9家公協會/法人團體、45家新創公司及3家學校團隊等，入選團隊多元化，提供豐富的創新解決方案。林副署長也期許透過通訊傳播技術，集眾人之力，為公益族群做得更多、為台灣做到更好。

產業署表示，參與本次評選委員並在會中分享案例，鄭憲宗委員分享社會福祉領域中，透過共運平台解決剩食問題及落實偏鄉物資精準發放；產業經濟領域中運用3D技術建立布料圖庫數位化系統，達成數位平權及建立數位永續時尚；永續環境領域中透過導入物聯網、低功耗廣域網路技術，整合資訊提供民眾查詢的公廁管理服務。嚴婉玲委員分享社會福祉領域中，透過善用金融科技點對點技術，可深入且精準完善捐款系統並即時處理捐款帳務金流的慈善公益捐款系統；公共治理領域中應用網路互動的知識節目，提供議題背後專業知識的節目。

產業署說，後續將提供入選團隊各種鼓勵與輔導措施，以及技術與應用輔導、業師指導等，好的通傳公益提案會受到社會大眾的支持，之後才能服務落地及永續經營；另，後續規劃舉行電信等相關媒合交流會及工作坊，協助入選團隊與有興趣合作的企業進行合作，並依團隊需求提供技術與應用輔導等。

產業署提到，將持續推動以數位通傳技術進行公益創新應用，首次導入平方募資機制驗證民眾支持程度，期望更多民眾投入公益創新活動，孕育民眾有感應用服務，創造更多的公益永續經營及服務案例。

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