郭台銘和馬里蘭大學簽訂MOU 推進工業AI領域合作

鴻海（2317）創辦人郭台銘在美東時間3月28日，在華盛頓正式展開訪美行程，於當日下午會晤 「布魯金斯學會」高級研究員Michael E. O'Hanlon，討論智庫未來展望與合作；並且當場邀請他，來台舉辦高級別的論壇。

同時，郭台銘和馬里蘭大學工學院簽訂合作備忘錄(MOU)，推進工業AI (Industrial AI)領域合作。這是郭台銘此行推進台美「三個AI (Industrial AI、Healthcare AI 、Society AI)」領域合作的關鍵第一步。

郭台銘有近50年經商經驗，累計與世界科技領袖共同打拚的豐富實戰經驗；並且在全球超過30個經濟發達的國家與地區設廠，及早因應數位轉型，建立具有韌性的工業人工智慧系統，亦成立基金會，致力於預防與治療癌症。

面對當前的經濟發展困境、科技快速迭代，與世界局勢的不確定因素，冀望以此為契機，挾豐富的經驗與關係網，推進台美「三個AI」合作，探詢更多前研 科技發展的可能性，造福社會，幫助經濟發展。

美東時間28日上午十點，郭台銘與馬里蘭大學工學院院長Graham Jr. 、 Samuel和台灣學生會代表見面後，晚間六點和馬里蘭大學校長Darryll J. Pines一 同出席簽訂合作備忘錄(MOU)和召開會議，擴大雙方Industrial AI領域的技 術合作與夥伴關係。

郭台銘表示：「供應鏈的數位轉型和永續碳排，是當今全球關注的議題，工業AI技術的導入，能讓企業有充足的資訊和彈性，面對風險快速應變；而台灣做為世界高科技產業的重要供應夥伴，這是我們不能忽視的議題！」

在同日下午兩點半，與布魯金斯學會高級研究員Michael E. O'Hanlon的會晤中，針對近年國際情勢發展，包括區域衝突、氣候變遷治理，以及政府治理發展等議題，討論產業發展所面臨的發展風險及可能的解決契機。

郭台銘表示：「每一個環節，都是永續發展的關鍵，經濟成長和永續發展，不應該只是口號，更重要的是，堅持原則、理念，並且有意志貫徹執行， 該堅持的、就要有所堅持，才能帶給社會真正發展的動力。」

全球經濟和地緣政治的前景，充滿不確定性和挑戰，台灣必須更積極、主動塑 造我們的未來。郭台銘是經驗豐富的經濟實幹家，也是技術的先行者。

此次「科技經濟開拓之旅」，旨在建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合 作的可能性。其中，透過與美國學術機構、智庫、企業建立更緊密的技術合作 與夥伴關係，包括關鍵的「三個AI」領域合作，將進一步為台美交流拓寬渠 道，提供更厚實的保障。

加深第一步台美Industrial AI合作後，郭台銘受邀至馬里蘭州高爾夫俱樂部，參加華府地區「玉山科技協會」晚宴，與產業界、學術界代表交流。「玉山協會」當初由郭台銘共同創立，如今來美座談「就像回家一樣」，希望以自 己近50年的創業經驗，帶領更多人，從創業者的角度認識台灣。

郭台銘指出，目前中、美的緊張關係，讓全球化的局面出現變化，甚 至有「逆全球化」(de-globalization)的趨勢，因此，在他退休的這幾年，積極整合資源和人脈，為台灣產業開闢新的可能性，並且優化發展環境。台灣能做的不只有半導體，應該可以有更多的產業加入，「提高全球的適應力」。

郭台銘以「大健康產業」為例指出，台灣擁有世界頂尖的醫療人才、技術及健保制度等，為了要放大並且匯集台灣的優勢，自己曾積極投入包括台大癌醫大樓的興建等，起心動念旨在希望強化台灣在國際產業的多元性和彈性，讓台灣在國際上的發展更有韌性;而這樣的趨勢，才是台灣應該要邁進的方向。

面對與會代表的提問：「台灣領導人應該要具備什麼特質？」郭台銘引用《道德經》指出：「天之道，不爭而善勝；人之道，為而不爭！」無論誰當家，身為台灣的領袖，應該要以德服人，這才是韌性的最佳展現。