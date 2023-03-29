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聯發科董座提IC產業建言 王美花：4月與業界深入交流

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
聯發科董事長蔡明介昨天表示，大陸ＩＣ設計產值將於二○二六年超越台灣，他呼籲政府應推動國家層級的半導體戰略。記者蘇健忠／攝影
聯發科董事長蔡明介昨天表示，大陸ＩＣ設計產值將於二○二六年超越台灣，他呼籲政府應推動國家層級的半導體戰略。記者蘇健忠／攝影

聯發科（2454）董事長蔡明介昨日示警，大陸強攻成熟製程IＣ，台灣中小型IC設計業者首當其衝，呼籲政府應推出完整的台灣晶片法，並挹注百億元資金協助本土IC設計業者。經濟部王美花今（29）日表示，這是個好議題，經濟部除了會進行跨部會盤點，經濟部也會在4月份與業界進行比較深入的交流，至於補助部分，則會再討論。

王美花指出，關於產創條例的後續子法，經濟部和財政部正密切協商中，待協商完成，就會公布相關辦法。但，聯發科董事長蔡明介昨日所提的很多面向，其實重點不在修法，他提的很多是策略面的建議。

王美花表示，除了人才和師資的議題外，聯發科董事長蔡明介他主要強調的一個概念，其實台積電（2330）先前也曾提過，就是台灣有最先進的製程，但是做出來之後，過去比較多的設計都是由美商或外商在做，台灣有這麼好的半導體製造能力，如果也可以跟IC設計串連起來，讓台灣IC設計也可以往高階IC設計的方向發展，這樣對台灣是最有利的。

此外，王美花也提到，國內有很多IC設計廠商，除了指標性的知名企業外，還有上百家中小型的IC設計廠商，如何協助這些IC設計廠商利用台灣的先進製程，這是一個議題。還有另一個議題，則是關於大陸的補助無上限，台灣要協助國內比較中小型的IC設計廠商也要有相對應的因應措施，運用台灣很好的半導體生態系與晶片製造，並和前端IC設計結合，做更好的發展。

IC設計 經濟部 王美花

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