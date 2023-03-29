新保AIoT多元應用 秀永續生活解方

新光保全在亞洲的最大智慧城市展已登場，今年的展區主題是「智慧新保、城市發光」，結合事業群在各領域的專業範疇，透過六大主題展現智慧城市的解決方案，再結盟國內外夥伴整合出完整的資源與平台，以人工智慧、大數據、物聯網和資安等服務為基礎，讓智慧科技與永續生活可以無縫接軌。

面對台灣水資源吃緊的問題，事業群新光電通攜手優納比推出智慧水表，統整智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，發展智慧水表營運建置科技，在台北市建置約三千只智慧水表，資訊傳輸率與正確率皆超過99%，免去人工抄表並保有用戶居家隱私，住戶還可即時查詢用水量，並可主動偵測漏水等用水異常狀況，尤其針對老舊公寓的漏水問題，亦能透過軟體分析進一步瞭解用水狀況，高效率進行水資源盤查，提升城市節能效率並促進永續發展。

人們最擔憂的空污問題、無聲的肺腺癌殺手，事業群新群電子智能空氣感測器，能讓隱了形的PM2.5及二氧化碳現形，並於全台建置約13,000台的戶外空氣品質感測器，市佔六成並與環保單位連結成為智慧城市環境空品監測網，有效掌控污染熱區，能快速定位可疑污染源，提供稽查人員即時取得現場環境資訊；除了戶外，對於商辦或室內空氣品質的偵測，可在一定差值出現時可遠端連結空氣清淨機或抽風扇(機)做啟動選擇，改善室內空氣狀況與品質。

城市永續發展的最重要目標就是環境永續，無論科技發展日新月異，都要為下一代留下永續城市，才是永續的最終目的，因此，新光保全表示，此次參展的主題全面呈現綠能科技，以提供各縣市政府與產業界建構永續生態圈，讓環境得以減碳與永續，也讓下一代有更美好的生存發展空間。