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美光公布上季財報及本季財測 陸行之分享五個觀察

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
資深半導體產業評論家陸行之。記者蘇健忠攝影／報系資料照
資深半導體產業評論家陸行之。記者蘇健忠攝影／報系資料照

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）截至3月2日的上季財報，營收36.9億美元，年減53%至，調整後每股虧損1.91美元，預估本季營收37億美元加減2億美元，符合分析師平均預估的37億美元；資深半導體產業評論家陸行之今（29）日在臉書分享他的五大觀察點，他認為，「可能看到一些半導體公司會把一些高庫存打掉」。

美光28日預測本季營收將比一年前大減近60%，但跌幅符合華爾街預期，美光表示客戶庫存情況好轉，預期供需平衡將逐步改善；由於過剩問題仍然困擾晶片產業，美光預期本季營收將出現2001年來最大衰退情況，預期本季營收為37億美元加減2億美元。

獲利預估方面，美光預期本季不計特定項目後每股虧損1.58美元，其中包含5億美元庫存減值相關的每股虧損0.45美元；美光表示，2023年度將持續投資約70億美元，為先前測定範圍的低端值；此外，今年裁員目標15%，較原定的10%擴大。

陸行之最新書發文表示，美光今早公布上季度獲利及這季度指引，因此分享幾個特別的觀察點，尤其是「可能看到一些半導體公司會把一些高庫存打掉」，他同時在觀察的重點中提到，如果把庫存損失拿掉，美光庫存月數其實還是很高，另外，如果把營業成本中的庫存損失拿掉，其實還是賣在高於現金成本價。

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）。路透
美國記憶體晶片大廠美光（Micron）。路透

陸行之表示，美光預期本季營收與上季持平，感覺比Trendforce 昨天預期的10~15%價格下滑稍好；另外，美光公布上季毛利率-32.7%，營業利潤率-62%，「嚇人一大跳」，主要是認列近14.3億美元的庫存損失但放在營業成本中。

另外，陸行之說，美光預期本季毛利率-23%，營業利潤率-52%，但如果把一次性庫存損失5億美元拿掉，毛利率應該是-9.5%，營業利潤率-38%；他認為，「如果美光三個月後提供三季度指引，就會看到獲利率大幅回升，然後公司就會說看好下半年，看好明年」。

在庫存部分，陸行之說，上季庫存月數 4.98，季減37%，年增27%，但如果把庫存損失拿掉，庫存月數是7.03，季減11%，年增79%，「其實還是很高」。

陸行之的第五個觀察則是，EBITDA margin -11%, 表示公司產品已經賣到現金成本價（cash cost)，但這個包含庫存損失，如果把營業成本中的庫存損失拿掉，其實公司還是賣在高於現金成本價。

美光 營收 半導體

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