AI伺服器當紅 輝達2大關鍵夥伴出列

ChatGPT能力受全球矚目，也讓幕後功臣：輝達（NVIDIA）的A100晶片需求大增，由於全球內載A100晶片的DGX A100伺服器都由輝達直接供貨，而非開放伺服器廠商自己開發，輝達直供兩大供應商美超微（Supermicro）及緯創（3231）受惠最深，技鋼也傳吃部分訂單，今年積極拚成長。

輝達掀起全球AI應用狂潮，TrendForce預估CahtGPT模型現在約使用2萬顆A100繪圖晶片，預計商業服務時將用到3萬顆晶片，也有外電猜測現在已經用到2.5萬顆A100晶片，而事實上，不論使用多少顆A100繪圖晶片所製作的繪圖卡，輝達都是最大贏家。

輝達核心夥伴美超微、緯創出列

而輝達政策上，有別於消費性繪圖卡開放DIY板卡業者自己生產設計，各有特色，目前市面上的所有A100或更新一代H100繪圖晶片都是輝達強制以「一張卡」或「一台DGX伺服器系統」形式出售，換言之，不僅沒有單賣晶片，DGX或HGX硬體設計也由輝達主導，換句話說，一家號稱出售可支援1～8張A100繪圖卡的AI伺服器業者，這些卡都是直接向輝達買來插上去交給客戶，不許可改動卡內設計，但伺服器系統則有開放業者發揮。

輝達因為本身無繪圖卡或AI伺服器系統組裝工廠，故選定供應商也成為最直接受惠業者，輝達也要求保密。

根據供應鏈消息，輝達的AI繪圖卡或DGX系統由兩大廠商出貨，分別是矽谷業者美超微及緯創，而技嘉（2376）集團旗下技鋼科技也挾優異設計能力承接部分訂單。

供應鏈指出，美超微是輝達主要AI伺服器外包設計製造公司，換言之，是ChatGPT運算後台關鍵供應商，AI需求也造就美超微2020年起營收三級跳，2021年全年營收32.61億美元，到2022年底已是66.46億美元，營收翻倍外，今年以來美超微股價（28日收盤價102.78美元計算）漲幅更超過25%。

由於美超微具備高設計製造力，在台灣、矽谷、荷蘭有工廠，現在更進一步在馬來西亞建造新廠，外電並報導美超微已經獲得META上億美元的訂單，另外微軟跟輝達簽署合作，微軟AI伺服器訂單花落誰家也備受關注。

緯創受惠於AI伺服器需求好，2022年營收衝9844億元歷史新高，獲利也交出11年新高。緯創日前法說會上才指出，2017年就開始投入AI伺服器研發，2022年AI伺服器營收約150億元，看好未來成長性。

業者指出，技鋼今年獨立後搶單積極，技鋼跟NVIDIA關係密切，也是同業最快開發出4U伺服器系統能塞入10張AI繪圖卡，或者是在2U機箱塞入8張繪圖卡的業者，相對於同業多為4U系統放入8張卡密度更高，由於輝達繪圖卡無風扇，屬於被動散熱，放入越多AI繪圖卡也考驗伺服器業者能力。

根據技嘉資料，技鋼2022年營收201億元，僅微幅較2021年成長，不過2023年因獨立子公司營運，近期搶單動作積極，已經開始對美超微等業者產生壓力。

AI伺服器有多少？量少價高難估算

根據TrendForce預估，GPU為主角的AI伺服器在2022年出貨量僅佔全球1%，僅12～13萬台，今年成長至15萬台左右，2026年挑戰20萬台，複合成長率10.8%。雖看起來數量少，但這些AI伺服器都是高密度運算系統，如上述所言，可能兩顆CPU搭配8～10片AI繪圖卡，由於輝達H100 AI繪圖卡已經發布，單價比A100更高，故單價也比一般伺服器貴上數倍至數十倍。

一位不願具名分析師指出，泛指支援AI應用的伺服器占比約達2~3成，部分伺服器業者號稱AI伺服器出貨3～5成，主要是泛指AI應用，並支援顯示卡RTX系列，未必全都是A100等級繪圖卡，正如輝達日前法說預測，未來AI伺服器業績將暴漲。

業者指出，AI應用與分析需求持續加溫，加上GPU圖形運算分析能力應用普及，智慧工廠也有需求，繪圖晶片伺服器將成主流。

宏碁集團旗下伺服器新創安圖斯也看好AI影像分析商機，跟影像加速軟體業者積聚科技合作，雙方共同打造軟硬整合的GPU伺服器給通路，搶吃智慧零售及安全管理市場商機。

安圖斯總經理李占傑表示，過去監控系統只能錄影，但現在AI影像分析技術成熟，能即時針對影像作分析，如零售門市能立即通報店員VIP客戶登門，目前支援GPU伺服器銷售比已經拉高至2~3成，相對3~5年前（占比10%）只有國家級研究機構使用熱度明顯加溫。

由於伺服器轉向軟硬整合，安圖斯2023年也發布全新企業識別標誌，李占傑表示，2017年設計的標誌是箭頭向上，取積極成長之意，但過去三年大幅投資軟體開發，現在已非純硬體公司，期望以全新識別標誌強化軟硬整合形象。

安圖斯在台灣有緯創等多家代工廠，在印度委託宏碁協助在地組裝初階系統，本季剛拿下多筆教育跟政府訂單，加上2022年底中亞標案順延至本季出貨，安圖斯今年營運展望樂觀，內部設定30%高成長，2022年營收10～15億元之間，目標2年內營收挑戰20億元大關以利申請上市。