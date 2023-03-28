搶攻智慧城市商機 中保科要成為縣市政府發展智慧城市治理的最佳夥伴

中保科（9917）搶攻智慧城市商機，副董事長林建涵表示，持續跟進政府的腳步，加強對於綠色產品與技術的投資與研究，長期協助台灣各地公部門建置AI智慧服務，搶進智慧城市的商機，台北市跟桃園市為今年布局重心，要成為各縣市政府發展智慧城市治理的最佳夥伴。

一年一度的智慧城市展今（28）日在登場，中保科技論壇特別邀請到台北市長蔣萬安、台北市資訊局局長趙式隆及中保科技副董事長林建涵對談「永續城市從今天開始」，為永續城市發展提出各種看法及解決的方案。

中保科技要成為智慧城市的領航者，副董事長林建涵與台北市長蔣萬安、台北市資訊局局長趙式隆對談分享台北永續城市發展願景，並藉此宣示中保科跨入家用社區智慧充電服務元年正式起跑，為迎接未來市售汽機車全面電動化，搶先完整佈局。

在邁向智慧城市的進程中，蔣萬安也指出，不只政府佔據關鍵角色，產業界的投入也相當關鍵，透過數據的分析來做各種分析，更精準的增加停車站及充電站，達到低碳永續共同目標；鼓勵大家使用大眾交通運輸工具，利用各種轉乘來到達目節能減碳的目的。

城市的管理要以人為本的治理，以永續經營來經營，因為「政府力量有限，民間資源無窮」，因此他以YouBike為例，呼籲民間企業可以共享大數據，透過數據分析來協助車樁佈建、站點設置提供更多具體參考資料，來持續優化YouBike服務。

台北市資訊局局長趙式隆接著指出，全新的台北市府團隊，並非過去的產品型政府，乃是以「服務型政府」，也就是政策以真正能滿足民眾需求為目標，且需要透過市民不斷提供回饋，能持續優化市政服務與政策，妥善運用大數據的分析，是綠色運輸政策在實踐與規劃上重要的參考依據。

林建涵表示，這次在2023年智慧城市展當中，中保科展出AI路安整合大平台，智慧建築、工地管理，24小時的連線智慧照護系統，無人機AED的應用，ALL IN ONE智慧商辦一站購足企業解決方案，SMB雙重資安防護&保華資安管理平台，同時也展演日本AI機器人，成為全場焦點。