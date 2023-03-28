搶攻智慧城市商機 中保科要成為縣市政府發展智慧城市治理的最佳夥伴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保科副董事長林建涵(中)、台北市長蔣萬安(左)、台北市資訊局局長趙式隆(右)出席中保科技論壇，針對永續城市提出市政觀點。黃淑惠攝
中保科副董事長林建涵(中)、台北市長蔣萬安(左)、台北市資訊局局長趙式隆(右)出席中保科技論壇，針對永續城市提出市政觀點。黃淑惠攝

中保科（9917）搶攻智慧城市商機，副董事長林建涵表示，持續跟進政府的腳步，加強對於綠色產品與技術的投資與研究，長期協助台灣各地公部門建置AI智慧服務，搶進智慧城市的商機，台北市跟桃園市為今年布局重心，要成為各縣市政府發展智慧城市治理的最佳夥伴。

一年一度的智慧城市展今（28）日在登場，中保科技論壇特別邀請到台北市長蔣萬安、台北市資訊局局長趙式隆及中保科技副董事長林建涵對談「永續城市從今天開始」，為永續城市發展提出各種看法及解決的方案。

中保科技要成為智慧城市的領航者，副董事長林建涵與台北市長蔣萬安、台北市資訊局局長趙式隆對談分享台北永續城市發展願景，並藉此宣示中保科跨入家用社區智慧充電服務元年正式起跑，為迎接未來市售汽機車全面電動化，搶先完整佈局。

在邁向智慧城市的進程中，蔣萬安也指出，不只政府佔據關鍵角色，產業界的投入也相當關鍵，透過數據的分析來做各種分析，更精準的增加停車站及充電站，達到低碳永續共同目標；鼓勵大家使用大眾交通運輸工具，利用各種轉乘來到達目節能減碳的目的。

城市的管理要以人為本的治理，以永續經營來經營，因為「政府力量有限，民間資源無窮」，因此他以YouBike為例，呼籲民間企業可以共享大數據，透過數據分析來協助車樁佈建、站點設置提供更多具體參考資料，來持續優化YouBike服務。

台北市資訊局局長趙式隆接著指出，全新的台北市府團隊，並非過去的產品型政府，乃是以「服務型政府」，也就是政策以真正能滿足民眾需求為目標，且需要透過市民不斷提供回饋，能持續優化市政服務與政策，妥善運用大數據的分析，是綠色運輸政策在實踐與規劃上重要的參考依據。

林建涵表示，這次在2023年智慧城市展當中，中保科展出AI路安整合大平台，智慧建築、工地管理，24小時的連線智慧照護系統，無人機AED的應用，ALL IN ONE智慧商辦一站購足企業解決方案，SMB雙重資安防護&保華資安管理平台，同時也展演日本AI機器人，成為全場焦點。

展望未來，以智慧城市的願景與低碳永續的發展目標下，非常盼望與政府單位間的合作能減少POC（Proof of Concept）模式，因為POC過多不僅整合困難，提供的服務也會在POC終止後中斷，無法提供給市民長期穩定的服務，因此期待能降低POC模式，讓資通訊廠商有機會更快速在場域中提供服務，提供產業界更多發展空間，並同步加速永續城市的進程，提升城市競爭力。

中保科是縣市政府發展智慧城市治理的最佳夥伴。左起為中保科技副董事長林建涵、台北市長蔣萬安、台北市資訊局局長趙式隆，與台北市交通局長謝銘鴻。中保提供
中保科是縣市政府發展智慧城市治理的最佳夥伴。左起為中保科技副董事長林建涵、台北市長蔣萬安、台北市資訊局局長趙式隆，與台北市交通局長謝銘鴻。中保提供
中保科技論壇特別邀請到台北市長蔣萬安(中)、台北市資訊局局長趙式隆(右)及中保科技副董事長林建涵(左)對談「永續城市從今天開始」，為永續城市發展提出各種看法及解決的方案。黃淑惠攝
中保科技論壇特別邀請到台北市長蔣萬安(中)、台北市資訊局局長趙式隆(右)及中保科技副董事長林建涵(左)對談「永續城市從今天開始」，為永續城市發展提出各種看法及解決的方案。黃淑惠攝
中保科技展演日本AI機器人，成為全場焦點，吸引眾多民眾觀賞。中保科提供
中保科技展演日本AI機器人，成為全場焦點，吸引眾多民眾觀賞。中保科提供

智慧城市 中保 蔣萬安

延伸閱讀

影／全國原民運獎盃主委名刻錯 陳瑩：蔣萬安帶頭罰寫

蔣萬安遭疑沒列管政見 台北市府澄清：有追蹤執行進度

出席智慧城市展開幕 蔣萬安：台北市朝向數位永續目標

布局2024提前拆彈？傳國民黨改兩岸論述 蔣萬安這麼說

相關新聞

聯發科董事長蔡明介 呼籲政府應推出完整的台灣晶片法案

台灣半導體產業協會（TSIA）於28日公布台灣IC設計產業政策白皮書，提出包括推動國家層級的半導體戰略等6大建言。聯發科...

人工智慧的「iPhone時刻」 黃仁勳如何將AI推向世界？

在繪圖晶片（GPU）大廠輝達執行長黃仁勳眼裡，AI對於產業帶來的影響可以有多少？他說，人工智慧的「iPhone時刻」已經到來，加速運算與人工智慧的時代已經來臨。工業領域裡的業者爭相進行數位化，將自身重新塑造為軟體驅動的科技公司，是企圖成為顛覆市場的人，而非被市場所顛覆的人。

陸車市內鬥大打價格戰 車用晶片鬆動燒到台積電？

全球面臨高通膨、半導體產業仍在去化庫存之際，業界原本期盼車用領域將成為消費性電子低潮下的避風港，近期在車用晶片也傳出鬆動，研判可能會往上燒到晶圓代工、矽晶圓等領域，牽動台積電（2330）、聯電、環球晶、合晶等台廠動能。

SEMI：12吋晶圓廠今年擴產趨緩 但2026年產能續創新高

SEMI國際半導體產業協會於今(28)日發佈「12吋晶圓廠至2026年展望報告(300mm Fab Outlook to...

創造智能與三立合作發行NFT 首創影視娛樂通行證

科技行銷公司創造智能今天宣布與三立集團合作，預計發行3000張灣島樂園NFT（非同質化代幣），持有者將有更多機會參與三立...

全球瘋生成式AI 為何只有Nvidia吃到這波紅利？

近期市場最熱門的族群就屬AI相關類股，特別是IC設計，原因不外乎是ChatGPT爆紅，而短線上讓投資人更嗨的消息，是最新Nvidia Q4財報顯示，雖然遊戲部門和專業視覺化營收年增率大幅衰退，但資料中心營收年增11%，達36.2億美元，在經濟趨緩的情況下仍繳出漂亮成績，搭配全球瘋生成式AI，振奮了市場對AI產業的看法，而Nvidia股價這兩個月來也漲了50%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦