聯聚創辦人江韋侖憶爺爺牽手入學 回饋母校建共善公園

已有124年歷史的台中市大同國小，校園內設施老舊、急需整建，身為校友的聯聚建設創辦人江韋侖回饋母校，協助大同國小重建前庭，打造成新穎的「共善公園」，今(28)日由台中市長盧秀燕與江韋侖共同主持落成啟用。

江韋侖特別帶著老婆、兒子、媳婦與小孫子回到母校，見證這溫馨的一刻。江韋侖說，至今還記得幼年時爺爺牽手帶著他上學的一幕，希望將童年感恩的心，擴大為對眾人的關心。

而在孩子們的歡笑聲中，「共善公園」正式啟用，江韋侖還準備了1,500顆象徵平安健康的蘋果，將滿滿祝福送給大同國小的每一位小學弟妹們。

包括台中市教育局長蔣偉民、立法委員黃國書及市議員黃守達、江肇國、張彥彤等人，也都到場見證，場面熱鬧溫馨。盧秀燕表示，教育的目的是教導國民成為有品德學識、陽光正向的人，這項捐贈就是最佳案例。

盧秀燕指出，江韋侖是大同國小傑出校友，除了事業有成，更有顆奉獻社會的心，學校的司令台、校史館都是他捐資興建，現在又出資整修校園前庭成為「共善公園」，讓學弟妹們有更好的受教環境，成為佳話。

大同國小校長馬任賢表示，因校內涼亭老舊、柱子龜裂，江韋侖主動表示願意協助整建，後來將整個前庭都重新規劃為「共善公園」。

馬任賢說，在建築業缺工缺料的此時，聯聚建設團隊日夜趕工，將「共善公園」當作送給學校124周年校慶的生日大禮，給孩子們安全且充滿美的學習空間。

江韋侖指出，至今仍記得國小第一天上學，由爺爺牽手帶著自己到校，爺爺的陪伴不只那一段路、更是自己的人生；希望透過打造「共善公園」，能為社會帶來更多善與美。

公園內的涼亭「江挺生亭」，正是以爺爺像大樹般庇蔭的意象延伸，除為孩子遮風避雨，也希望將爺爺的精神分享給更多學子。

聯聚建設強調，公園內處處有巧思，取名「共善」是希望學生們心懷共善信念，與大家一起做好事；而公園內的兩座雕塑「展望者」及「世界大同」，則期許學生環抱感恩、有思考及夢想能力，攜手合作達到共學、共享、共好及共善。

「還記得，是誰陪伴您走過上學第一天的路程嗎？」當江韋侖被問起這個話題，平時行程滿檔的他，彷彿回到這段童年回憶之中，娓娓分享許多有趣的細節和故事。

在江韋侖的印象中，自己5歲多就上小學了，50多年前的社會資源和現在相比落差很多，因為早讀的關係，上學之前連課桌椅都要自己採購。

大同國小的前身，是1899年由日本人創立的明治小學校，在孩子們稱為「古蹟大樓」的外牆上，還留有日據時代的小字徽，校舍也被登錄為歷史建築。

「細數起來，是1967那一年，爺爺牽我的手，走進大同國小」短短的一句話，透露著對於爺爺的懷念、敬仰與感謝。如今江韋侖的辦公室書桌後方，仍擺放著爺爺江挺生親筆寫的書法「知行合一」，希望哲言時刻提醒自己。

回望過去，這些點滴記憶不僅關於入學的第一天，也連結著日後每一天的成長。對江韋侖來說，爺爺不只陪伴他走過上學第一天的這段路，更是整個人生歷程。

如今，江韋侖笑著稱自己為「60歲舊青年」，希望能將這份源起童年感恩的心，擴大為對眾人的關心，因此協助學校規劃並興建公園，以「共善」二字為公園命名，並從爺爺大樹庇蔭的印象，在共善公園之中建造一座涼亭。

在共善公園及江挺生亭啟用的今天，江韋侖也特別帶著還不滿2歲的小孫子，與家人一起重回母校，溫暖傳承從爺爺開啟的家族五代，和大同國小之間的故事。