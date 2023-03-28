展開第二輪媒體議價對話 Meta與新聞業沒共識

媒體議價第二輪對話已經展開，今（28）日由新聞產業與臉書母公司Meta展開對話。數位部透露，雙方就數位平台方所提出的數位共榮方案進一步交流對話。但根據對話結果，雙方似乎也並未達成共識。

會後，數位部轉述，新聞產業表示，請國際平台 Meta 正面回應媒體的訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性化機制，以及公平合理付費的共榮方案，一起改善我國媒體產業的生態環境。

Meta則是提到，新聞發布商因為可以從社群平台導流中受益，所以制定商業決策，自主選擇在社群平台上分享其內容的連結。Facebook並未主動在網路上獲取來自新聞發佈商的內容或連結。現今Meta正面臨激烈的競爭與全球經濟逆風發展，Meta 將專注於核心業務並回應大眾的需求。他們的大多數用戶目前感興趣的內容並非新聞連結，Facebook用戶對於創作者相關內容的興趣與日俱增，尤其是影音內容。

另外，Meta更提到，在 Facebook 成立之前，報紙產業的經營已面臨愈來愈大的挑戰。自過去一個世紀以來，報紙產業已經長期努力適應新科技的變化。未來在台灣，Meta將協同政府各部會與媒體產業(社群)持續攜手合作，包含支持第三方事實查核計畫、舉辦AR擴增實境黑客松與數位內容創作學院等，投入資源支持數位內容生態圈的發展。