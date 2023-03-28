Gogoro與印度Zomato、Kotak跨界合作 提供優惠貸款與電池交換服務

Gogoro今（28）日宣佈與印度大型美食外送平台 Zomato，以及印度金融服務集團領頭羊科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank Limited）的子公司 Kotak Mahindra Prime Limited 建立合作夥伴關係。

這是在印度首見的三方跨界合作，將提供 Zomato 外送夥伴全新的優惠貸款方案，採用永續的電動化運具完成日常服務，同時加速實現印度政府普及永續都會移動的目標。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「印度正處於電動化交通轉型的重要階段，Gogoro、Zomato 和 Kotak 透過緊密合作，讓外送夥伴更輕鬆地享受智慧電動機車與電池交換網路。Gogoro Network 電池交換系統和電動機車的安全性已得到了充分驗證，並深受非銀行金融公司（NBFC） ，如 Kotak Prime 的認同與支持。外送夥伴將引領這一變革，落實智慧、安全的電動化交通。」

三家公司將為外送夥伴提供更優惠的貸款方案與電池交換服務，輕鬆選擇永續的移動方式，完成最後一哩配送。充電型電動運具必須設立專用充電車位、同時耗費等待充電時間，將降低外送夥伴的服務時間與收入；相較之下，Gogoro 的電池交換系統與智慧電動機車提供更安全、可靠、即時方便的能源補充服務。