現金減資加股利 星通每股發3元大紅包

關鍵任務網路MCC解決方案公司星通（3025）公布2022年每股稅後純益0.95元，董事會通過每股配發1元現金股利，減資兩成，每股退發2元，股東喜收3元大紅包

星通表示，近年因俄烏戰爭持續及地緣政治影響，造成產業環境丕變，雖然產業型態轉變，星通擁有30年的產品研發能力及通過有效的資源管理達成極高效能的目標，且推動MCC（Mission Critical Communication）在特殊應用場域，也推升毛利率及獲利表現。

2022年星通營收4.38億元，毛利率54.8%，優於2021年的51.7%，稅後純益6,740萬元，年增103%，每股稅後純益0.95元。

星通也通過盈餘分配案，每股將配發1元現金股利，包含盈餘分配每股現金股利0.94元，資本公積發放每股現金股利約0.06元，盈餘分配率達105%。星通28日下跌0.05元，收28.2元，現金殖利率3.5%。

此外，星通表示，考量資金充裕且營運穩健，讓資金達致最佳化配置，強化資本結構及提升股東權益報酬率，董事會通過採取減資以調整資本結構，現金減資20%，每股退還股東2元現金，減資後股本5.67億元，代股東會通過，主管機關核准後，另訂減資基準日。

星通深耕MCC市場多年，包含鐵路、高鐵、電力系統、軍方國防及航空等等均需自建網路。日前星通董事長葉茂林表示，受惠美國及印度等政府投入各項基礎建設可望推升2023年需求，水電、交通、政府需求成三大動能，樂觀看待未來穩定成長。

展望未來，星通表示，除延續現有關鍵任務網路解決方案（MCC）及世界大廠ODM業務外，同時搶進企業物聯網（IIOT）及資安解決方案，打造下世代企業辦公室區域網路解決方案，整合資訊網路及資訊安全系統等。

此外，星通表示，積極朝向全球化銷售及佈局的方向，整體營收區域比重將更健全，並持續開發新產品、開拓新市場。