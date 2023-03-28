宏碁旗下安圖斯看好印度、泰國市場 今年營收看增三成

品牌大廠宏碁（2353）集團旗下「小金虎」之一安圖斯科總經理李占傑今（28）日指出，雖然全球景氣不佳，但安圖斯在印度及泰國市場帶動下，加上新品推出、產品線越加豐富，以及人工智慧（AI）需求日漸壯大，看好將帶動安圖斯今年營收看增三成。

安圖斯在2023智慧城市展上展出多款自主研發，或整合合作夥伴技術的人工智慧解決方案，包含瞄準AI教育和研究的Altos aiWorks、智慧製造解決方案及智慧影像監控加速暨自動化應用服務解決方案，全面勾勒智慧城市新面貌，滿足多元應用需求。

安圖斯由於營收有逾六成來自政府及教育機構，2020年開始的新冠疫情，導致客戶減少拉貨，造成安圖斯2020、2021年營運遜色，但隨著2022年全球各國陸續解封，客戶重啟拉貨動能，帶動安圖斯去年營收來到約11億元、年增133.5%。

安圖斯目前據點除了台灣以外，重點鎖定東南亞市場，去年在泰國及印度設立子公司，目前台灣營收比重約達六至七成，至於印度、泰國合計約三到四成。

展望今年營運，李占傑指出，今年前兩個月公司表現不錯，預計首季將繳出正成長，雖然今年總體經濟環境不佳，但安圖斯目標仍是成長，三大主要市場台灣、泰國及印度今年營收目標都看增三成，整體安圖斯今年業績目標年增三成。

李占傑分析，宏碁印度因有生產基地，在「印度製造」優勢下，有利安圖斯拿下政府標案。而安圖斯在泰國設有子公司，因此加大投入資源開展業務，且公司也與日立結盟，前者提供伺服器、後者供應存儲設備，形成整套方案共同拓展市場。

至於台灣市場方面，由於台灣除了自身本國市場外，也兼管非印度、泰國的其他東南亞市場，而菲律賓、印尼皆是安圖斯今年看好的市場。

此外，宏碁集團持續推動子公司上市櫃計畫，據悉，安圖斯規劃將於今年下半年接受券商輔導，預計2024年公開發行。

另，今年AI聊天機器人「ChatGPT」引爆科技業人工智慧浪潮，對此，李占傑表示，ChatGPT會推動AI發展，學校機構也會因此加大推廣人工智慧課程及技術，預期相關領域需求未來將會越來越大。

安圖斯指出，人工智慧是打造智慧城市的關鍵性技術之一，安圖斯科技為加速人工智慧的普及，持續深耕Altos BrainSphereTM 系列運算產品，結合其支援深度學習的特性及Altos Accelerator Resource Manager（ AARM）智慧加速器運算資源管理系統，為客戶提供高性能的整合方案，降低開發人工智慧應用服務的進入門檻。

此外，安圖斯將智慧製造推動產業升級轉型視為願景，攜手新創公司Nilvana旗下「 AI 電腦視覺模型協作開發及應用落地解決方案」透過「Nilvana Vision Studio」與「Nilvana Vision Inference Runtime」兩大平台，提供專業的AI 視覺辨識軟體，打造智慧製造解決方案，且能多人跨平台即時協作與標註，並搭配自動化標註。