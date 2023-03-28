集邦：第二季DRAM均價跌幅收斂 但仍不見止跌訊號

集邦（TrendForce）今（28）日表示，由於部分供應商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經啟動DRAM減產，相較第一季DRAM均價跌幅近20%，預估第二季跌幅會收斂至10~15%。不過，由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行週期尚不見終止，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規模的減產發生，後續合約價才有可能反轉。

PC DRAM方面，集邦表示，由於買方已連續三季大減採購量，目前買方的PC DRAM庫存約9~13周，而PC DRAM原廠已進行減產，TrendForce預測，第二季主流DDR4 8GB模組跌幅仍將超過一成，但或許部分PC OEMs基於價格已偏低的考量，有意願提升DRAM的採購量，但是否能夠減輕供應端的高庫存壓力仍待觀察，預估第二季PC DRAM均價跌幅約10~15%。

Server DRAM方面，集邦表示，受OEM及雲端服務供應商調降伺服器需求，進一步導致買方拉貨動能疲弱。然而，消費性市場不明朗，使原廠持續提升Server DRAM生產比重，因此逐季積累的庫存已成為負擔，雖然原廠已普遍調降產能利用率，但此舉對價格止跌的效果不大，預估第二季Server DRAM均價將季跌13~18%。

Mobile DRAM方面，集邦表示，儘管智慧型手機品牌的庫存已回到相對健康水位，但對生產計畫仍持保守態度，因此第二季買方對Mobile DRAM的需求力道仍然疲弱。然而，高庫存使原廠承受極大賣壓，即便原廠已對Mobile DRAM進行減產，但仍難改變目前供過於求的情況，預估第二季Mobile DRAM均價將再續跌，惟跌幅可望收斂至10~15%。

Graphics DRAM方面，集邦表示，買方備貨態度保守，且近期AI議題並未明顯刺激需求成長。以主流GDDR6 16Gb來看，由於採購力道普遍保守，預估第二季Graphics DRAM均價跌幅10~15%。值得注意的是，現階段供應端正值8Gb轉16Gb之際，三星將於今年底結束GDDR6 8Gb產品生命週期，2024年起僅剩SK海力士供應，基於供應商減少的情況判斷，屆時有望減緩Graphics DRAM價格波動的劇烈程度。

Consumer DRAM方面，集邦說，需求相對穩健的網通領域，隨著訂單陸續交貨後，業者逐步放緩拉貨力道，且普遍保守看待今年網通相關需求的成長性，包含電視在內的應用均無法有效支撐Consumer DRAM市場需求。儘管原廠已陸續採取減產因應，但市場仍供過於求，價格將持續下跌，預估第二季Consumer DRAM均價將季跌10~15%。