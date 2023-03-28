蔡明介罕見向政府喊話 盼推完整的台灣晶片法案

半導體產業已成為全球關注焦點。聯發科（2454）董事長蔡明介罕見喊話政府，應該推出完整的「台灣晶片法案」，兼具理解產業、政策規劃，和執行計畫，下決心去推行。更重要的是，不僅關注半導體製造，同時也應關注IC 設計及下游系統產品應用、生態系、軟體等各方面。

TSIA的產業政策委員會委託電子時報，今（28）日發布「台灣IC設計產業政策白皮書」，蔡明介等率台灣IC設計大廠聯詠（3034）、瑞昱（2379）高層出席，吸引產官學各界到場。

蔡明介表示，台灣半導體產業的發展成型，天時、地利、人和缺一不可。五十年前因為有李國鼎及孫運璿兩位資政的精心規畫，從早期成立加工出口區，做半導體產品的封裝測試開始，到後來由工研院自RCA引進IC設計與製造技術。在全球化趨勢潮流下，推動國家級政策，成就了今日台灣擁有產值世界第一的晶圓代工製造業，及世界第二的IC設計業。

蔡明介表示，半導體產業鏈附加價值主要來自包括Fabless與IDM公司的IC設計，和晶圓製造。設計業不像半導體製造需要採購昂貴的設備，以腦力創造附加價值，台灣IC設計的人均產值高達2,000多萬元，高於半導體製造業，及同屬腦力密集的軟體服務業。但與美國同業相比，仍有很大的進步空間。尤其在系統、軟體上的附加價值仍不夠，另外在高階類比IC方面也有差距。

蔡明介表示，近來歐美日韓，動輒祭出高額補貼或稅賦優惠，以獎勵半導體製造的在地化；而針對如自駕車、高效能運算及AI等未來新興科技的需求，都需要先進製程的IC設計。美國之外，中國大陸也有許多公司早就布局，並得到政策補助，歐盟也要投資建立高階製程的生態系，更重點強調IC設計。

蔡明介指出，中國大陸受到去年10月7日美國BIS公布的新禁令影響，反而讓資金流向未受禁令的成熟製程IC產品，台灣中小型IC設計業者將會首當其衝，面對未來競爭，及未來技術發展趨勢，當下正是政府因時、因事制宜、依不同產業特質，合理調整國家產業政策及資源的時機。

蔡明介表示，台灣人才問題因教改政策的後遺症、少子化，仍是未來挑戰的重中之重，人才培育更有短、中、長期策略調整需要。目前各國已經深知半導體產業的關鍵地位，政府的角色日益重要。

蔡明介表示，希望這本白皮書，能表達台灣IC設計業的機會與未來的挑戰，尤其在政府政策及人才議題上，能喚起有關單位正視。也希望各界一起認真思考問題與對策，盡量少用無敵艦隊、國家隊這種誇大文字，像二十年前的「兩兆雙星」計畫失敗，就是個活生生的實例，畢竟未來的挑戰仍然是很巨大的。更期待在產、學、研的各位，持續投入，以務實的態度及實際作為提升整體實力。