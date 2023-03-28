TrendForce：第2季DRAM均價跌幅收斂至10-15% 仍不見止跌訊號

針對記憶體產業，TrendForce今（28）日的最新報告表示，由於部分供應商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經啟動DRAM減產，相較今年第1季DRAM均價跌幅近20%，預估第2季跌幅會收斂至10-15%，不過，由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行週期尚不見終止。

TrendForce指出，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規模的減產發生，後續合約價才有可能反轉。

進一步來看，於PC DRAM方面，TrendForce認為，由於買方已連續三季大減採購量，目前買方的PC DRAM庫存約9-13周，而PC DRAM原廠已進行減產，因此預測，第2季主流DDR4 8GB模組跌幅仍將超過一成，但或許部分PC OEMs基於價格已偏低的考量，有意願提升DRAM的採購量，惟能否減輕供應端的高庫存壓力仍待觀察，估第2季PC DRAM均價跌幅約10-15%。

Server DRAM部分，受OEM及雲端服務供應商調降伺服器需求，進一步導致買方拉貨動能疲弱，然而，消費性市場不明朗，使原廠持續提升Server DRAM生產比重，因此逐季積累的庫存已成為負擔，雖然原廠已普遍調降產能利用率，但此舉對價格止跌的效果不大，研判第2季Server DRAM均價將季跌13-18%。

至於在Mobile DRAM，TrendForce分析，儘管智慧型手機品牌的庫存已回到相對健康水位，但對生產計畫仍持保守態度，故第2季買方對Mobile DRAM的需求力道仍然疲弱，即使高庫存使原廠承受極大賣壓，使得原廠已對Mobile DRAM進行減產，但仍難改變目前供過於求的情況，估第2季Mobile DRAM均價將再續跌，惟跌幅可望收斂至10-15%。

最後在Consumer DRAM，TrendForce點出，需求相對穩健的網通領域，隨著訂單陸續交貨後，業者逐步放緩拉貨力道，且普遍保守看待今年網通相關需求的成長性，包含電視在內的應用均無法有效支撐Consumer DRAM市場需求，就算儘管原廠已陸續採取減產因應，但市場仍供過於求，價格將持續下跌，估第2季Consumer DRAM均價將季跌10-15%。