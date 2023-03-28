產業署：智慧城市建設是重要趨勢 資安更受重視

「2023年智慧城市展」今（28）日於南港展覽館開幕，數位產業署表示，智慧城市建設是當今社會發展的重要趨勢，資訊安全更受到重視，產業署持續協助相關產業建立資訊安全標準規範，並鼓勵業者導入行動應用App及物聯網資安標準，累計已有5,076支行動應用App及161款IoT設備取得資安標章，提供更安全的產品及應用服務。

數位產業署表示，今年特別以「數位，看得見的競爭力」為主軸，整合「普及智慧城鄉生活應用計畫」、「智慧學習產業整合輸出計畫」、「資安跨域聯防暨物聯網場域推動計畫」與「區塊鏈創新產業資料管理應用計畫」等成果，串接智慧城鄉、教育學習、資安、區塊鏈等數位產業能量，以「一站式」服務推廣設計的概念，透過與民眾生活息息相關的「食、醫、住、行、育、安」等服務體驗情境，讓國內外城市與相關企業進行交流，呈現我國數位產業競爭力，激發潛在商機。

行政院長陳建仁及總統府秘書長林佳龍今天出席智慧城市展開幕活動後，參觀數位產業署主題館展區，並且為參展廠商加油打氣，鼓勵產業持續與政府齊心努力，推動我國數位產業發展，帶動新一波的經濟動能。

數位產業署長呂正華表示，智慧城鄉計畫迄今已促成319家(含70家新創)業者，於全國22縣市發展智慧農業、健康、治理、交通、觀光零售及教育等240項智慧服務。本次展出的智慧服務皆已在國內試煉成功，希望透過參展協助臺灣業者與國外公協會或SI業者合作，將解決方案輸出國際。如寬緯科技開發的「智慧水產養殖與冷鏈保鮮」系統，不僅可讓養殖現場人員透過APP即時取得關鍵水質數據，進行養殖環境的調控與因應，更銜接後端冷鏈配送解決方案，打造養殖產業完善之服務鏈，節省養殖人力成本並且達到能源節約的效果，降低養殖成本與風險，國內已有養殖業者導入相關系統，其所生產的水產品更獲得米其林推薦。

除此之外，產業署表示，智慧學習產業整合輸出計畫更透過METAEDU品牌，整合超過20家台灣業者軟硬體服務、AR/VR、、STEAM等打造臺灣學習產業生態圈，提供沈浸式學習解決方案。本次於產業署主題館內更結合ViewSonic展出135 吋 All-in-One LED 顯示器，該顯示器可以摺疊也可以升降，大大的提升於實際運用的靈活性。

另外，智慧城市建設是當今社會發展的重要趨勢，資訊安全更受到重視，產業署持續協助相關產業建立資訊安全標準規範，並鼓勵業者導入行動應用App及物聯網資安標準，累計已有5,076支行動應用App及161款IoT設備取得資安標章，提供更安全的產品及應用服務。

本次數位產業署主題館將於3月28日至31日臺北智慧城市展期間，展示多項智慧應用服務成果，歡迎各地方政府、產業與民眾，前往觀摩、交流與體驗。