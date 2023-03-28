3月科技ETF人數成長前五名 太空、AI、綠能受青睞

3月以來，金融市場震盪大，不過特定科技主題仍吸引投資人關注，根據集保股權分散表資料顯示，3月以來，海外科技型ETF投資人多數呈現流失，3月海外科技型ETF整體投資人數減少約12，000人，不過，在三大類投資主題，逆勢出現投資人數增加，包括：太空衛星、AI，及綠能相關等標的，投資人數消長也反應今年投資市場的熱門投資話題性。

集保資料顯示，3月投資人數成長率前五名為：第一金太空衛星（00910）、台新全球AI（00851）、中信電池及儲能（00902）、元大全球AI（00762），及國泰AI+ROBO（00737）等，成長率最高的是第一金太空衛星ETF成長近四成，而投資人數增加最多的則是中信電池及儲能，增加人數近2，000人。

法人表示，今年年初科技股表現犀利，即使受到美歐銀行股倒閉託管與合併等變動事件影響，不少科技型ETF仍然擁有正報酬，投資人趁行情動盪之際，紛紛先行獲利了結仍有正報酬的科技部位，不過，從逆勢拉出投資人正成長的幾檔科技型ETF的投資主軸觀察，投資人對於今年的熱門投資議題仍有高度偏好，這幾個主題不僅今年的話題性夠強，也是中長期俱備成長性的科技趨勢主軸。

像是太空衛星主題，全球第二大低軌衛星營運商OneWeb在3月26日就宣佈在印度成功發射36顆衛星，完成其部署616顆衛星的計畫，並可望在今年為全球提供衛星寬頻服務，這將能與電動車富豪馬斯克所投資SpaceX的「星鏈計畫」（Starlink）的低軌衛星服務互別苗頭。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人牟宗堯說，隨著民間企業投入太空產業的技術與資金，具備越來越強大的根基，歐美日都有越來越多的創投企業、新創公司投入太空生態系產業鏈，過去由政府主導的太空產業發展，現在民間企業牽動的力量更加龐大，也為太空產業帶來更加值得留意的投資機會。

3月投資人數成長率第一名的第一金太空衛星ETF（00910），主要精選全球績優30檔太空衛星產業概念股，成份股涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等，太空任務不斷有新的進展，加上各項成熟技術的運用下，牟宗堯指出，可以預期未來五到十年將是星際產業持續快速發展的階段，投資人不妨採定期定額方式參與太空衛星長期趨勢與持續成長動能。