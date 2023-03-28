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AI新科技產業趨勢成長快 法人：宜中長期投資主題基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林華美AI新科技基金前十大持股
富蘭克林華美AI新科技基金前十大持股

微軟宣布將導入Copilot，打造新一代Microsoft 365，科技產業巨頭鷸蚌相爭的同時，也為全球用戶帶來嶄新AI科技體驗，富蘭克林華美投信表示，新科技產業持續成長，建議投資人趁還未過熱之前，掌握住此波快速成長的機會，中長期佈局相關AI新科技基金。

科技大廠微軟上周於官網宣布，將透過 Microsoft 365 Copilot 將新一代 AI 強大功能導入生產力工具，也就是說未來用戶在使用 Office工具時，都會擁有一個 AI人工智慧助手「Copilot」，協助用戶更有效率完成工作。

Microsoft 365 Copilot將結合強大的大型語言模型 （LLM）、商務數據與 Microsoft 365 應用程式，協助用戶釋放創造力、提高生產力和提升各項技能。目前該技術「Copilot」已提供給微軟20家企業用戶，其中包括美國前八大企業使用。

為了不讓微軟合作夥伴OpenAI專美於前，Google投資的AI新創公司Anthropic也同樣推出AI模型Claude，並開放註冊試用；Anthropic是OpenAI前研發主管Dario Amodei於2021年創立，據金融時報報導指出，Anthropic 在2022年已獲得Google 3億美元投資。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，兩大科技巨頭相互角力生成式AI戰場，無論未來是誰能拔得頭籌，攏絡消費者追隨，都已經確立了AI人工智慧不再只是話題，而是正在「潛移默化」改變著我們的生活與工作甚至是半導體產業鏈。

此外，繪圖晶片大廠NVIDIA表示，已經開發出一種新工具「cuLitho」可以協助減輕晶片設計時遭遇的重大瓶頸，該工具也已獲得台積電採用，未來新思科技(Synopsys)、艾司摩爾(ASML)也將使用這套工具到自家產品上，強強聯手更加速晶圓製程。

楊金峰進一步分析，近期操作策略聚焦創AI新科技領域：1.因應國際化燃油車減量政策，傳統車場轉型新電動車企業的潛力及自動駕駛科技趨勢；2.終端需求旺盛帶動半導體供應鏈，如先進製程晶圓代工、AI晶片、高階交換器通訊半導體、EDA軟體及IP矽智財、車用半導體等；3.網路雲端運算與資安的重視與投資機會；4.具備領先優勢的大型平台業者並持續關注AI演算法的商業發展潛力機會。

富蘭克林華美投信認為，美聯準會升息將進入尾聲段，儘管無法預測何時會降息，但投資人資金無法等待，建議投資人不妨趁目前AI新科技類股仍在成長階段、股價低基期，盡快掌握中長線成長的趨勢，趁早投資AI新科技股，同時，亦可搭配具投資級信評龍頭企業的特別股收益基金納入核心，有效控制下檔風險，增強投資組合的表現機會，可攻可守。

半導體 微軟

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