和碩展3款新世代伺服器 拚AI+5G智慧工廠

和碩聯合科技今年參加2023智慧城市展，展示最新5G核心技術與應用及三款新世代伺服器，董事長童子賢也親自出席。和碩指出，展示主題結合5G通訊技術、邊緣運算、AI、衛星通訊等關鍵技術，提供涵蓋數位韌性及智慧製造兩大領域相關產品與解決方案。

今年展示的三款新世代伺服器，其中Ramone是專為5G行動基站訂製化的1U伺服器。具有體積小、寬溫、低噪音及高度整合等特性，為和碩所推出第二代行動基站完整方案。並可透過 Microsoft Azure Space 連接中軌道衛星 （Medium Earth Orbit， MEO）或低軌道衛星（Low Earth Orbit， LEO）發揮出具機動性及快速部署之聯網通訊能力，可廣泛運用於安防救災、偏鄉通訊、林礦遠洋等資料鏈路備援情境。

Ellington為第4代Intel Xeon可擴充處理器2U伺服器，作為Storage Server，可彈性以24顆NVMe SSD或是16顆 HDD+8顆NVMe SSD以因應5G專網在邊緣端的不同儲存需求，Ellington亦能支援雙GPU支持AI在邊緣Inference需求，和碩將其運用在MEC上再搭配Microsoft Azure Private 5G Core輕核網服務 （AP5GC），形成全面性解決方案。

和碩指出，長遠目標為透過 5G通訊技術促進人工智慧和邊緣運算技術的應用，協助各產業實現數位轉型。展會上將展示多種應用，其中MEC Vision AI平台為智慧視覺邊緣運算系統，能即時達到高精準度的影像和圖像辨識，為智慧城市和物聯網領域帶來更多應用和發展。

數位孿生 AOI系統（Digital Twins AOI）運用先進的機器學習、深度學習等人工智慧技術，達到虛實融合和系統智慧化，結合5G通訊技術的傳輸提高了系統的精度和效率，同時協助企業因應大數據和多元化系統整合的挑戰。

AR Co-Robot搭載擴增實境（AR）技術的協作機器人，在工業生產中透過AI技術實現自主運行和智能決策，同時工作者能以更直觀方式操作AR Co-Robot進一步提升工作效率。

和碩指出持續與Microsoft、Intel兩位強大夥伴合作及拓展應用，並擴展更多產業夥伴聯合展示綠能節電系統和資安防護應用。