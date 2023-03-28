郭台銘訪美 推動科技合作

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海創辦人郭台銘。 （本報系資料庫）
鴻海創辦人郭台銘。 （本報系資料庫）

鴻海創辦人郭台銘昨（27）日晚間啟程赴美，展開12天的「科技經濟開拓之旅」，他此行將推動科技與經濟實質的合作關係，內容將涵蓋科技（OPEN AI）、經濟、醫療和創新科技人才培育等領域。

郭台銘此次訪美，除前往華府拜會重要人士外，還將前往美國排名前三大智庫—布魯金斯學會 （Brookings Institution）演講；同時將受邀前往馬里蘭大學談論工業AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長，及與該校台灣同學會相關組織座談。

另外，郭台銘還接受「玉山協會」邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會發表演講，涉談內容包含國際政治演變、台灣未來國際政策定位、 經濟和科技 （AI） 產業演變，與台灣轉型升級發展等議題。

郭台銘預計4月7日返台，並將規畫訪日等行程。

經過深思熟慮後，郭台銘決定啟動「科技經濟開拓之旅」，以美國為首站，冀望透過一連12日訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能性。此行的重要性，不言而喻。

郭台銘抵達美國的華府首站，將與布魯金斯學會，進行深度交流，共同探討台、美經濟、外交等發展、機遇和挑戰。 他希望透過這次訪美，把過去40年在美經商、投資所累積人脈及資源整合，轉化為台灣未來在科技、經濟、產業轉型發展與世界合作全面接軌的養分。

美國 哈佛大學

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