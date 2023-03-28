蘋果MR 6月上秀 台鏈歡呼

彭博資訊報導，蘋果日前在Apple Park的一場內部活動中，向百名主管展示混合視覺（MR）頭戴式裝置，與會的主管形容這款新產品「時尚、炫目且令人興奮」。外界推估，蘋果首款MR裝置有望在今年6月的年度全球開發者大會（WWDC）發表，挹注玉晶光、揚明光等供應鏈業績。

蘋果上周在Apple Park的賈伯斯劇院安排了100位主管集會。根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurm）的說法，這場提前召集主管的集會是個「重大里程碑」，蘋果也利用預覽新品的動作，向幹部宣誓揮軍元宇宙市場的決心。

業界人士表示，目前市場上已有不少MR頭戴式裝置問世，雖然蘋果也會推出同質性的產品，但其品牌影響力以及結合iOS生態系的綜效仍遠高於競爭對手，因此新品推出後，很有機會推升元宇宙市場更趨成熟。

供應鏈方面，外界點名，玉晶光及揚明光將是蘋果VR／MR穿戴裝置Pancake透鏡及鏡頭供應商之一，有望為今年業績注入新動能。揚明光總經理徐誌鴻日前直言，光學零組件因新應用及切入新領域，營收占比有望從去年的21%提高到25%至35%，為今年營運成長動能之一。市場解讀，揚名光指的新應用應是蘋果首款VR／MR頭戴式裝置。

玉晶光方面，該公司近年積極開拓VR／AR商機，已切入索尼、Meta的VR／AR供應鏈，因應客戶訂單需求，去年玉晶光擴大資本支出。針對VR鏡頭發展，玉晶光董事長陳天慶表示，公司對元宇宙應用仍有很高的期待，但仍會審慎評估。

至於蘋果MR裝置代工組裝，日前外電傳出蘋果改找紅色供應鏈指標廠立訊協助開發AR裝置，取代和碩，並委由鴻海接棒，生產第二代AR產品。

由於過往蘋果推出新硬體第一代產品，都是委由台廠操刀，若蘋果首發AR裝置代工訂單從原訂和碩轉至立訊，將是蘋果第一次仰賴紅鏈發展新硬體品的首代產品。

一名供應鏈主管透露，和碩多年來生產微軟的Hololens混合實境（MR）頭戴裝置，但對蘋果的AR計畫變得抱持懷疑態度，逐步退出該計畫，轉而聚焦車用與伺服器等其他應用。

業界解讀，由於蘋果首款AR裝置價格恐偏高，蘋果希望透過鴻海豐厚的生產經驗與集團供應鏈優勢，降低後續AR裝置成本與售價，擴大出貨量與普及性。

（編譯葉亭均、記者劉芳妙、蕭君暉、陳昱翔）